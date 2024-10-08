Лана Дель Рей пожаловалась на преследующие ее дроны папарацци

Американская певица Лана Дель Рей рассказала о преследовании папарацци, начавшемся после ее недавней свадьбы с 49-летним организатором туров по болотам с аллигаторами Джереми Дюрфеном. В комментариях к посту в инстаграм-аккаунте сообщества фанатов певица написала, что не чувствует себя в безопасности.

Семье и близким было бы спокойнее, если бы «знаменитые новоорлеанские папарацци» в Луизиане оставили их в покое, сообщила Дель Рей. По ее словам, «местная пара из Хаума не перестает каждое утро запускать дроны в наши окна и следить за нами с помощью трекера». Певица обвинила папарацци в том, что они «меняют машины», преследуя ее семью «в отдаленных уголках страны», пытаясь «отфотошопить обручальное кольцо, превратив в кольцо с бриллиантом».

В отдельном комментарии Дель Рей добавила, что очень счастлива с Дюрфеном. «Кто бы что ни говорил, Джереми — единственный и неповторимый. Удивительный», — написала она.

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39-летняя певица впервые публично высказалась о жизни с Дюрфеном.

О бракосочетании стало известно 27 сентября благодаря таблоидам. Церемония прошла у залива в Дес-Аллеманде в штате Луизиана, где Дюрфен организует лодочные туры по болотам. Для артистки это первый брак, а для него — второй. Мужчина воспитывает троих детей.

Первые фото Дель Рей и Дюрфена появились в 2019 году, когда оба были в отношениях с другими людьми. Тогда певица выкладывала у себя в фейсбуке фотографии с тура по болотам в компании друзей. В мае 2024 года она опубликовала в инстаграме фото с Дюрфеном и написала: «Мой парень». Официально пара до сих пор не объявила себя мужем и женой.