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Мир

Трамп рассказал о генетической предрасположенности мигрантов к преступлениям 

2 минуты чтения 08.10.2024

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту заявил, что приезжающие в страну мигранты совершают «ужасные преступления», потому что «у них это в генах». Внимание на это обратило издание Politico.

«Как насчет того, чтобы позволить приезжать на открытую границу людям, 13 тысяч из которых были убийцами, многие из них убили гораздо больше, чем одного человека, и теперь они счастливо живут в Соединенных Штатах? Вы знаете, теперь убийство, я верю в это, это у них в генах. И у нас в стране сейчас много плохих генов», — сказал Трамп.

Позже представитель предвыборной кампании Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что в интервью экс-президент «говорил об убийцах, а не о мигрантах». «Довольно отвратительно, что СМИ всегда так быстро защищают убийц, насильников и преступников, если это означает написать плохой заголовок о Трампе», — сказала она.

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В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала заявление Трампа о мигрантах «отвратительным и неуместным» в США. 

Это не первые жесткие высказывания Трампа о мигрантах. Так, во время дебатов с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис Трамп рассказал фейковую историю о том, что в городе Спрингфилд, штат Огайо, нелегальные мигранты-гаитяне «едят домашних животных людей, которые там живут». 

Он также пообещал организовать их массовую депортацию. В свою очередь власти власти Спрингфилда заявили, что не располагают информацией хотя бы об одном случае похищения или поедания домашних животных мигрантами. Позже группа гаитян из некоммерческой организации мигрантов Haitian Bridge Alliance в Спрингфилде подала на Трампа в суд за слова о поедании кошек и собак. 

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Антимигрантская позиция Трампа во время его президентства привела к самому долгому в истории США «шатдауну». Он продолжался с конца 2018 года по 25 января 2019 из-за спора о финансировании строительства стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной миграции 800 тысяч федеральных служащих отправили в неоплачиваемый отпуск или они вынуждены были работать, не получая за это зарплату.

Трамп требовал выделить на проект строительства 5,7 миллиардов долларов. Обещание построить «большую, красивую стену» между США и Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний республиканца. 

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