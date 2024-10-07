У китайцев начали отбирать загранпаспорта

Китайские власти требуют от школьных учителей и других работников государственного сектора сдать свои заграничные паспорта. В стране усиливается контроль за поездками граждан за рубеж, пишет газета Financial Times.

Информацию об изъятии паспортов подтвердил учитель начальной школы в одном из городов провинции Сычуань. Он попросил не называть его имени. По его словам, паспорта обязаны сдать все учителя и работники госсектора. Если же кто-то из них захочет поехать за границу, то им нужно будет заранее подать заявление в городское бюро образования. «И я не думаю, что его одобрят», — поделился учитель.

Еще в марте Управление образования города Вэньчжоу опубликовало инструкцию по поездкам за границу для учителей и воспитателей дошкольных учреждений. Все они должны сдать паспорта и встать на учет в бюро пограничного контроля. О предстоящей поездке нужно предупредить на месте работы. Уезжать более чем на 20 дней в год запрещено. Нарушителям могут запретить выезжать из Китая на срок от двух до пяти лет.

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Другие работники госсектора рассказали, что власти начали ограничивать поездки за рубеж и для представителей других сфер. Теперь ограничения на международные путешествия распространяются на обычных сотрудников школ, университетов и муниципальных органов власти. По всей видимости, таким образом Китай пытается бороться с распространением иностранных шпионов.

Ограничения затрагивают и работников, которые уже вышли на пенсию. FT приводит в пример историю 76-летнего мужчины, которые работал на государственную авиастроительную компанию. Он вышел на пенсию 10 лет назад, но его работодатель в этом году все равно забрал его загранпаспорт, объяснив это «соображениями безопасности». У пенсионера за границей живет семья. Ранее у него не было доступа к секретным сведениям.

У китайских чиновников и госслужащих уже конфисковывали паспорта в 2020 году. Тогда власти объясняли это необходимостью борьбы с распространением коронавируса. Уже тогда сотрудники китайских государственных компаний жаловались, что им ограничивают поездки за рубеж и мешают свободно пользоваться загранпаспортами.