СМИ: Россия завербовала депутата ради «разжигания напряженности» между Ирландией и Британией

Российская разведка завербовала депутата парламента Ирландии для «разжигания напряженности» между Дублином и Лондоном, сообщила The Times. Депутат по-прежнему работает в парламенте, уточнило издание Politico.

Вербовка произошла в 2019 году, когда Британия завершала процедуру выхода из Евросоюза, рассказали журналисты The Times со ссылкой на источники. В материалах разведки депутата называли «Кобальт», с его помощью Россия пыталась наладить контакты с нелегальными военизированными формированиями Северной Ирландии, сообщила газета. По словам собеседников издания, выйти на боевиков не вышло — у парламентария не было нужных связей. Имя депутата собеседники не раскрыли.

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По сведениям источников Politico, спецслужбы не стали задерживать парламентария и не предъявили ему обвинений. Правоохранительные органы не сумели доказать, что «Кобальт» передавал в Москву какие-либо сведения и получал деньги, пишет Politico. По сведениям источников издания, «Кобальт» может продолжать контактировать с российской разведкой.

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Политик мог быть завербован дипломатом Сергеем Прокопьевым, работавшим в российском посольстве в Дублине с 2019 по 2022 год, пишет The Guardian. Прокофьев был выслан из страны два года назад по подозрению в работе на российскую разведку.

Депутат ирландского парламента Катал Берри сказал The Guardian, что понимает, почему российские спецслужбы могли «выбрать Ирландию» в качестве своей «игровой площадки». Он назвал «культуру безопасности» в стране «плохой» и заявил журналистам, что «здесь русские получают максимальный эффект при минимальных усилиях». Посольство России в разговоре с изданием назвало информацию о завербованном депутате «примитивными антироссийскими измышлениями».