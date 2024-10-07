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Мир

В Швеции вручили первую Нобелевскую премию 2024 года 

1 минута чтения 07.10.2024

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Об этом сообщается на официальном сайте премии. 

В сообщении говорится, что группа исследователей получила награду за открытие микроРНК и исследование их роли в пост-транскрипционной регуляции экспрессии генов.

«Новаторское открытие, совершенное с помощью круглого червя C. elegans, выявило совершенно новый принцип регуляции генов. Это оказалось необходимым для многоклеточных организмов, включая людей. МикроРНК принципиально важна для того, как организмы развиваются и функционируют», — говорится в пресс-релизе на сайте премии. 

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Эмброс и Равкан — американские ученые. Первый преподает в Массачусетском университете в Вустере, второй — профессор из Гарварда. Большая часть их работ посвящена молекулярной биологии и генетике.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США. Их наградили за открытия, которые помогли разработать эффективные мРНК-вакцины против коронавируса. 

Нобелевскую премию присуждает Шведская Королевская академия наук. 8 октября назовут имена обладателей награды по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе, а 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.

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