Нобелевскую премию по медицине получили ученые, помогавшие создать вакцину от коронавируса

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2023 года получили Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США за исследования, которые легли в основу разработки мРНК-вакцин против COVID-19. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

Концепция использования мРНК для вакцинации была впервые предложена более 30 лет назад. Однако до недавнего времени применить эту технологию не представлялось возможным, так как в ходе экспериментов такие вакцины вызывали серьезные побочные эффекты, в частности, воспалительные реакции.

Карико и Вайсман нашли способ создавать мРНК-вакцины без таких побочных эффектов, что позволило сделать эффективные вакцины от коронавируса.

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