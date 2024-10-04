СМИ: изначально основной версией гибели Навального было отравление

Близкий к силовикам анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал, как утверждается, материалы проверки смерти Алексея Навального в колонии особого режима «Полярный волк». На основе этих документов канал делает вывод, что следователь рассматривал версию об отравлении политика в качестве основной.

«Было взято просто огромное количество “смывов”: с рук всех заключенных, с кем мог контактировать Навальный; с рук сотрудников колонии; с дверных ручек и столов, к которым прикасался Навальный; с предметов в комнате свиданий и камерах, где был Навальный», — говорится в публикации телеграм-канала.

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Кроме того, ВЧК-ОГПУ пишет, что у заключенных и сотрудников колонии взяли срезы ногтей, а во дворе прогулочного дворика, где Навальному стало плохо, — образцы снега.

«В настоящее время для установления причины и иных обстоятельств смерти Навального А.А. необходимо провести комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, в связи с чем, необходимы специальные познания в области судебной медицины и химии», — говорится в постановлении о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы следователя Александра Варапаева от 17 февраля 2024 года, которое опубликовал ВЧК-ОГПУ.

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Накануне об изъятии 75 различных предметов, которыми пользовался Навальный, а также образцов его тканей и различных смывов, взятых с поверхностей в ИК-3, ссылаясь на материалы Следственного комитета, писал Центр «Досье». Журналисты пришли к выводу, что действия силовиков «могут говорить о том, что они рассматривали версию о насильственной смерти» Навального.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти скрыли информацию о переломах и признаках отравления Навального. Все это перечисляется в полной версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти оппозиционера, которое опубликовал ВЧК-ОГПУ.