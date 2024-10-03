СМИ: власти скрыли информацию о переломах и признаках отравления Навального

Близкий к силовикам анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал фотографии, как утверждается, полной версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Алексея Навального. В документе перечисляются повреждения, обнаруженные на теле политика и упоминается его жалоба на острую боль в животе. Всего этого не было в итоговой версии постановления.
В постановлении, которое публикует телеграм-канал, говорится, что 16 февраля 2024 года Навальный, находясь в прогулочном дворе Nº2 ЕПКТ резко почувствовал себя плохо, о чем сообщил дежурному сотруднику учреждения, который вывел его из помещения прогулочного двора в помещения секции Nº4 ЕПКТ.
«Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в область живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения», — говорится в документе. Об этом же ранее со ссылкой на официальные документы, которые оказались в распоряжении редакции, писал The Insider.
В постановлении, которое опубликовал канал ВЧК-ОГПУ, также перечисляются повреждения на теле Навального — кровоподтеки и переломы ребер. В документе говорится, что кровоподтеки «были причинены» за 30-40 минут до наступления смерти.
«Сгибательные переломы 2-го левого, 4-го правого ребер между среднеключичной и окологрудинной линиями, 3-5, 6-го левых, 2-3, 5-6 правых ребер по среднеключичной линии; разгибательные переломы хрящевых частей 6-7 левых ребер, 7-го правого ребра», — перечисляются в документе повреждения Навального. Там также сообщается, что они образовались в результате реанимационных мероприятий.
В итоговом постановлении, которое 15 августа опубликовала Юлия Навальная, эти повреждения не описаны.
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года. Его тело отдали матери только на девятый день после того, как ФСИН сообщила о его смерти. Следователь Александр Варапаев требовал согласиться на тайные похороны и угрожал семье оппозиционера тем, что его похоронят в колонии.
Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли тысячи людей. Соратники Навального и его жена Юлия уверены, что оппозиционера убили.