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Новости

СМИ: власти скрыли информацию о переломах и признаках отравления Навального

10:37 03.10.2024

Близкий к силовикам анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал фотографии, как утверждается, полной версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Алексея Навального. В документе перечисляются повреждения, обнаруженные на теле политика и упоминается его жалоба на острую боль в животе. Всего этого не было в итоговой версии постановления. 

В постановлении, которое публикует телеграм-канал, говорится, что 16 февраля 2024 года Навальный, находясь в прогулочном дворе Nº2 ЕПКТ резко почувствовал себя плохо, о чем сообщил дежурному сотруднику учреждения, который вывел его из помещения прогулочного двора в помещения секции Nº4 ЕПКТ.

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«Далее, осужденный Навальный А.А. лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в область живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем незамедлительно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения», — говорится в документе. Об этом же ранее со ссылкой на официальные документы, которые оказались в распоряжении редакции, писал The Insider. 

В постановлении, которое опубликовал канал ВЧК-ОГПУ, также перечисляются повреждения на теле Навального — кровоподтеки и переломы ребер. В документе говорится, что кровоподтеки «были причинены» за 30-40 минут до наступления смерти. 

«Сгибательные переломы 2-го левого, 4-го правого ребер между среднеключичной и окологрудинной линиями, 3-5, 6-го левых, 2-3, 5-6 правых ребер по среднеключичной линии; разгибательные переломы хрящевых частей 6-7 левых ребер, 7-го правого ребра», — перечисляются в документе повреждения Навального. Там также сообщается, что они образовались в результате реанимационных мероприятий. 

В итоговом постановлении, которое 15 августа опубликовала Юлия Навальная, эти повреждения не описаны. 

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Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года. Его тело отдали матери только на девятый день после того, как ФСИН сообщила о его смерти. Следователь Александр Варапаев требовал согласиться на тайные похороны и угрожал семье оппозиционера тем, что его похоронят в колонии. 

Политика похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли тысячи людей. Соратники Навального и его жена Юлия уверены, что оппозиционера убили. 

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