Великобритания отказалась от части своей территории

Великобритания передаст в состав Маврикия группу островов в Индийском океане. Это соглашение положит конец территориальному спору, который длится более полувека. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Речь идет об архипелаге Чагос. Он находится примерно в 500 километрах от Мальдив на пути из Африки в Индонезию. В 1965 году Маврикий уступил британской короне контроль над архипелагом за три миллиона фунтов. Новейшие власти Маврикия утверждали, что остров был вынужден отдать часть своих территорий в обмен на независимость.

Правительство Британии объясняет отказ от территорий необходимостью защитить национальную безопасность и перекрыть потенциальный маршрут для нелегальных мигрантов. Еще в 2019 году Международный суд ООН постановил, что Британия обязана отказаться от контроля над Чагосом. Суд признал незаконным процесс деколонизации Маврикия, в ходе которой Маврикий отдал архипелаг Великобритании.

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Соглашение между Британией и Маврикием уже поддержали США, у которых есть свои интересы в архипелаге. В состав Чагоса входит тропической атолл Диего-Гарсия. В 1966 году Британия сдала его в аренду США на 50 лет. За это время американцы построили здесь военную базу. Би-би-си уточняет, что ВВС США использовали эту базу при налетах на Афганистан и Иран.

Би-би-си пишет, что США сохранят контроль над своей военной базой на Диего-Гарсии. В рамках нового соглашения Британия арендует остров у Маврикия как минимум на 99 лет. Сохранение базы очень важно, так как она находится в регионе «геополитического соперничества» между Западом, Индией и Китаем.

Соглашение было достигнуто после 13 раундов переговоров. Договор между Британией и Маврикием призван устранить «ошибки прошлого» и продемонстрировать «приверженность обеих сторон делу поддержки благосостояния жителей Чагоса». Британию и США обвиняли в насильственном перемещении коренного населения Чагоса в 1960-70-х годах. Например, коренных жителей высылали с Диего-Гарсии без какой-либо компенсации. Тогда многие уехали как раз на Маврикий.