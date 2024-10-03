EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Великобритания отказалась от части своей территории

2 минуты чтения 03.10.2024

Великобритания передаст в состав Маврикия группу островов в Индийском океане. Это соглашение положит конец территориальному спору, который длится более полувека. Об этом говорится на сайте британского правительства.  

Речь идет об архипелаге Чагос. Он находится примерно в 500 километрах от Мальдив на пути из Африки в Индонезию. В 1965 году Маврикий уступил британской короне контроль над архипелагом за три миллиона фунтов. Новейшие власти Маврикия утверждали, что остров был вынужден отдать часть своих территорий в обмен на независимость.  

Правительство Британии объясняет отказ от территорий необходимостью защитить национальную безопасность и перекрыть потенциальный маршрут для нелегальных мигрантов. Еще в 2019 году Международный суд ООН постановил, что Британия обязана отказаться от контроля над Чагосом. Суд признал незаконным процесс деколонизации Маврикия, в ходе которой Маврикий отдал архипелаг Великобритании.

Рядом с Австралией тонет целое государство
Рядом с Австралией тонет целое государство
Такая же судьба ждет Нью-Йорк и Петербург. Что будет с людьми и страной?
Общество9 минут чтения

Соглашение между Британией и Маврикием уже поддержали США, у которых есть свои интересы в архипелаге. В состав Чагоса входит тропической атолл Диего-Гарсия. В 1966 году Британия сдала его в аренду США на 50 лет. За это время американцы построили здесь военную базу. Би-би-си уточняет, что ВВС США использовали эту базу при налетах на Афганистан и Иран.

Би-би-си пишет, что США сохранят контроль над своей военной базой на Диего-Гарсии. В рамках нового соглашения Британия арендует остров у Маврикия как минимум на 99 лет. Сохранение базы очень важно, так как она находится в регионе «геополитического соперничества» между Западом, Индией и Китаем.

Соглашение было достигнуто после 13 раундов переговоров. Договор между Британией и Маврикием призван устранить «ошибки прошлого» и продемонстрировать «приверженность обеих сторон делу поддержки благосостояния жителей Чагоса». Британию и США обвиняли в насильственном перемещении коренного населения Чагоса в 1960-70-х годах. Например, коренных жителей высылали с Диего-Гарсии без какой-либо компенсации. Тогда многие уехали как раз на Маврикий.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Общество
Я зарабатываю от 100 до 400 тысяч в месяц
Преподаю в вузе, работаю переводчиком и гидом в летний сезон, но я все равно не могу выбраться из кредитов
9 минут чтения
Женщину обезглавил собственный сын 
Криминал
Женщину обезглавил собственный сын 
Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения
3 минуты чтения
Я уже в дамках
Общество
Я уже в дамках
Ветеран «СВО» Максим Перов ушел с фронта в отпуск, чтобы успеть совершить транспереход. Став Максин, она хотела продолжить службу, но была уволена
29 минут чтения
Я — хозяйка самого популярного енота России
Интернет и мемы
Я — хозяйка самого популярного енота России
Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу
11 минут чтения
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Политика
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
4 минуты чтения
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Общество
Я планировала играть в симфоническом оркестре, но стала сварщицей
Это очень интересная работа, а то, что она «мужская» — это миф
10 минут чтения