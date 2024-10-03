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Мир

Российский олигарх предлагал ФБР информацию о планах Путина в обмен на снятие санкций

2 минуты чтения 03.10.2024

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев встречался с сотрудниками западных разведок, чтобы передать им данные о планах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский бизнесмен хотел обменять свои знания на снятие санкций. Об этом пишет чешское издание Denik N.

Издание приводит информацию, которая стала доступна из дела о двойном агенте в полиции Чехии. По данным Denik N, Гуцериев встречался дважды с сотрудниками ФБР и чешской разведкой. Обе встречи произошли в 2022 году. Их организовал сотрудник элитного чешского подразделения по борьбе с организованной русскоязычной преступностью, имя которого не раскрывается.

Сотрудник с инициалами Л. Г., связавший Гуцериева с западными спецслужбами, на самом деле уроженец Грузии. На родине он боролся с коррупцией. Он переехал в Чехию восемь лет назад после того, как к власти в Грузии пришли оппоненты Михаила Саакашвили. К спецотделению, в котором работал Л. Г., обращались многие европейские спецслужбы. В том числе этому отделению было доверено расследование дел о возможных «грязных» деньгах российских олигархов в Европе.

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Однажды австрийские спецслужбы обратились к Чехии с просьбой выяснить, кто именно управляет отелем в Австрии, который связывают с другом Владимира Путина, российским олигархом Борисом Ротенбергом. Отель (его название не раскрывается) зарегистрирован на австрийскую компанию GEO Dachstein GmBH. Ею управляют Георгий Орджоникидзе и его сын Иржи, проживающие в Чехии. Л. Г. был знаком с Орджоникидзе и был в курсе проверки. По версии следствия, Л. Г. встретился с ним и передал, что им интересуются австрийские спецслужбы.

Сейчас следователи выясняют, как именно Гуцериев попал на встречу с представителями американских и чешских спецслужб, и в частности заплатил ли олигарх Л. Г. за организацию этих встреч. Во время обыска у уроженца Грузии нашли более полутора миллионов евро, а также дорогие костюмы и часы.

Гуцериев до сих пор находится под санкциями Европы. Евросоюз внес его в черный список еще в 2021 году после протестов в Беларуси. В ЕС считают, что российский бизнесмен связан «давней дружбой» с Лукашенко. Считается, что он поддерживал семью Лукашенко благодаря прибыли с продажи беларуской нефти.

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