Pure запустит приложение на базе Telegram

Дейтинг-приложение Pure объявило о запуске нового приложения на базе Telegram, в котором пользователи смогут указать сексуальные предпочтения. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на рассылку, которую получили пользователи Pure от исполнительного директора Ольги.

В сообщении сказано, что приложение удалило функцию «сексуальных соблазнов» по всему миру. Как отмечает телеграм-канал, это решение российские пользователи Pure связали это с запретом «пропаганды ЛГБТ» в стране, однако разработчики утверждают, что настоящей причиной стали требования властей многих стран.

«Реальная причина не политическая, а монополистическая! Big-tech площадки, как заведенные, ужесточают требования к приложениям, видимо скоро опять наступит викторианская эра. Секс — есть, слова — нет», — говорится в рассылке.

Я — хозяйка самого популярного енота России Он доводил меня до истерик, прокусил вену и испортил мебель, но я все равно его люблю и никогда не брошу Интернет и мемы 11 минут чтения

Автор рассылки называет Telegram «единственной платформой, где Pure может быть таким, каким он должен быть: без стыда и скуки».

В декабре прошлого года Pure сообщил, что пользователи приложения в России больше не смогут указать сексуальную ориентацию, при этом, как писал тогда «Осторожно, новости», для пользователей из других стран эта возможность осталась.

Через несколько дней телеграм-канал сообщил, что другое приложение для знакомств «Мамба» также отключило поисковые фильтры, которые позволяли искать людей своего пола. По данным «Осторожно, новости», эту функцию заменили на «Ищу: друга/подругу».

В ноябре прошлого года Верховный суд России признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Тогда юристы назвали это решение «кампанией по вытеснению ЛГБТ-персон из общества».