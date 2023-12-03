Дейтинг-приложение Pure убрало для российских пользователей возможность указывать сексуальную ориентацию

Приложение для знакомств Pure убрало для российских пользователей возможность указывать сексуальную ориентацию при регистрации. На это обратило внимание издание «Осторожно, новости».

Для пользователей из других стран эта возможность осталась. Они могут выбрать ориентацию гетеро, би, гей, квир или асексуал. Россияне же могут указать только свой рост, вес и языки, на которых они говорят.

Приложение Pure, которое изначально позиционировалось как платформа для быстрого поиска сексуальных партнеров, придумал бизнесмен Роман Сидоренко. На российский рынок оно вышло в 2014 году. Сейчас главный офис Pure находится в Португалии, сервис работает в США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции и других странах.

30 ноября Верховный суд по иску Минюста объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.