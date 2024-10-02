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Криминал

В Кыргызстане подростка подозревают в изнасиловании младшей сестры

2 минуты чтения 02.10.2024

В городе Кара-Куль в Джалал-Абадской области Кыргызстана задержали подростка по подозрению в изнасиловании малолетней сестры. По данным издания «Клооп», после изнасилования 14-летняя девочка родила ребенка.

Как сообщили в милиции, 19 сентября девочка 2010 года рождения родила ребенка в Республиканском роддоме Бишкека. Отмечается, что в столицу девочка приехала из города Кара-Куль.

В тот же день милиция зарегистрировала факт рождения ребенка несовершеннолетним подростком и начала проверку. Во время беседы с сотрудниками милиции девочка рассказала, что подверглась сексуализированному насилию. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование».  

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По данным пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, милиция задержала подозреваемого в изнасиловании. Им оказался подросток 2009 года рождения, который приходится братом пострадавшей девочке. Отмечается, что подросток «признал себя виновным».

Как сообщили в пресс-службе, 28 сентября задержанного подростка поместили в изолятор временного содержания ОВД города Кара-Куль. 29 сентября решением суда его заключили под стражу на два месяца.

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В Кыргызстане это как минимум второй известный случай изнасилования ребенка за последний месяц. 16 сентября стало известно, что в селе Барскоон Иссык-Кульской области Кыргызстана молодые мужчины 19 и 25 лет изнасиловали девятилетнюю девочку. Мать ребенка рассказывала, что подозреваемые также избили ее дочь. По решению суда, подозреваемых на время следствия водворили в СИЗО на два месяца.

Громкие случаи изнасилования девочек происходили и ранее. В августе омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева сообщала, что в городе Ош неизвестные больше месяца держали в сексуализированном рабстве 15-летнюю девочку. По словам адвоката потерпевшей стороны Жахонгира Сайфуллаева, за любую провинность ребенка жестоко наказывали, снимая издевательства на камеру. 

В марте стало известно, что в селе Сокулук на протяжении почти года девять мужчин насиловали 13-летнюю девочку.

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