15-летнюю девочку больше месяца держали в рабстве в Кыргызстане

В городе Оше неизвестные больше месяца держали в сексуализированном рабстве 15-летнюю девочку. Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева потребовала найти виновных.

Представитель девочки Жахангир Сайфуллаев рассказал, что за любую провинность ее жестоко наказывали, снимая издевательства на камеру. По его словам, на «жутких кадрах», которые распространяются в мессенджерах, девочку избивают, угрожают ей расправой, раздев догола, а также сбривают брови лезвием.

«Девочку "продавали" разным мужчинам для оказания интимных услуг. Она прошла все круги ада», — сказал Сайфуллаев, добавив, что теперь она нуждается в длительной реабилитации.

На сайте омбудсмена Кыргызстана также говорится, что сейчас девочка боится за свою жизнь, «так как все, кто ее избивал, угрожал и измывался над ней, все еще находятся на свободе».

«Лица, которые торгуют детьми, должны понести наказание по всей строгости закона. Все причастные к такому вопиющему преступлению должны быть найдены и наказаны», — потребовала Джаманбаева.

В середине августа стало известно о другом похожем случае: казахстанскую школьницу одноклассники полгода держали в рабстве, накачивая ее наркотиками и заставляя заниматься секс-работой. В месяц подростки зарабатывали около пяти тысяч долларов. За полгода, как сообщалось, школьницу изнасиловали около 1000 мужчин. Все это время родители самостоятельно искали дочь, в полиции им не только не помогли, но и угрожали лишить родительских прав.

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