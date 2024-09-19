СМИ: Путину предлагали объявить новую мобилизацию после инаугурации

За несколько месяцев до инаугурации Владимир Путин встречался с представителями Минобороны, которые настаивали на проведении очередной мобилизации, чтобы компенсировать потери на войне в Украине. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на неназванные источники.

Как пишет издание, Путин отверг эту идею и заявил, что, по его мнению, на войну должны отправляться только те, кто добровольно подписывает контракты.

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При этом, по оценкам европейских специалистов, Россия теряет на поле боя больше людей, чем может набрать на замену. «В настоящее время сил недостаточно, чтобы достичь первоначальных целей войны, выбить Украину из войны, подорвать ее военный потенциал или защитить приграничные районы российской территории. Все больше и больше людей говорят, что мобилизация неизбежна», — рассказал анонимный источник издания.

По данным WSJ, давление на Путина со стороны Минобороны началось в момент, когда число жертв в войне в Украине достигло примерно миллиона человек. В это число входят потери обеих сторон убитыми и ранеными.

На встрече с Путиным представители ведомства заявили, что он должен использовать свою инаугурацию и сопутствующий ей рост политической поддержки, чтобы обосновать необходимость мобилизации. Как пишет WSJ, Путин отказался от новой мобилизации, поскольку в Кремле помнят реакцию на мобилизацию осенью 2022 года: тогда в России начались акции протеста, люди стали поджигать военкоматы и массово уезжать за границу.

Кроме того, по данным издания, российские власти опасаются, что новая мобилизация разрушит созданную пропагандистскими СМИ иллюзию о войне как о героическом, но далеком от большинства населения конфликте. Как пишет WSJ, правительство хочет, чтобы россияне считали, что во время войны они могут наслаждаться обычной жизнью и ростом доходов.

«Баланс между потребностями фронта и обеспечением кадрами — дело тонкое, но пока Москва справляется с ситуацией как может. То, что они решат делать в будущем, зависит от приоритетов», — считает Руслан Пухов, директор московского «Центра анализа стратегий и технологий».

WSJ, ссылаясь на опрос «Левада-Центра», пишет что на данный момент 46% населения опасаются новой мобилизации, что на 12% выше, чем в феврале этого года.

«Агентство» отмечает, что публикация WSJ опровергает высказывание пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что российские власти «не ведут обсуждений» о новой волне мобилизации.

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