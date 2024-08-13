СМИ: Россия может объявить новую мобилизацию в конце года

Российские власти начали рассматривать возможность объявления новой волны мобилизации из-за больших потерь в Украине и неспособности защитить приграничные российские регионы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких источников, близких к Кремлю и Минобороны.

Собеседники агентства объясняют, что российская армия не получает достаточного количества новых солдат и не может восполнить потери на передовой. Два источника подтвердили, что нехватка личного состава может заставить российские власти присмотреться к новой волне мобилизации. Населению это могут представить как обычную ротацию, чтобы дать действующим военным отдохнуть. Анонимный собеседник Bloomberg предполагает, что новый призыв может быть объявлен в конце 2024 года.

Региональные власти не заполняют примерно треть тех квот, которые были выделены для набора новых военных. Побудить мужчин подписывать контракт не помогают и резко выросшие выплаты. В двух российских регионах, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и вовсе установлен рекорд по единовременным выплатам: добровольцам обещают заплатить 2,1 миллиона рублей. Российской армии нужно набрать порядка полумиллиона человек в течение года, подсчитал главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

«Текущая стратегия набора в России, которая основана на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели. Вместо этого правительство, скорее всего, переключит свое внимание на призывников», — предполагает Исаков.

Bloomberg отмечает, что военное вторжение Украины в Курскую область России вскрыла те проблемы, с которыми сталкивается российская армия. Агентство пишет, что в восточной и южной Украине воюют порядка сотни тысяч российских солдат, однако бои зашли в тупик, а потери только растут. Неспособность России отразить нападение ВСУ на свою территорию и потеря контроля над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов.

Потери и невозможность их восполнить ставит российскую армию в затруднительное положение. По словам источника, знакомого с ситуацией, российские власти больше не обсуждают планы по захвату Киева или других украинских городов, так как на это просто не хватит людей.

В России отрицают возможность проведения новой волны мобилизации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что власти не видят причин объявлять новый набор военных даже на фоне вторжения ВСУ в Курскою область. Коллега Картаполова депутат Виктор Заварзин подтвердил, что вопрос мобилизации не стоит на повестке дня в России. Он добавил, что в зоне «СВО» на стороне России воюют порядка 700 тысяч человек и этого достаточно для достижения «всех целей».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.