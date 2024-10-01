Британский McDonald’s годами пользовался услугами рабов

Британский ресторан McDonald’s как минимум четыре года пользовался услугами «современных рабов», чтобы снижать расходы. Они работали по 70 часов в неделю и почти ничего не зарабатывали. Об этом пишет «Би-би-си».

Торговлю людьми для ресторана организовала чешская мафия. Главарями банды были два брата — Эрнест и Зденек Древенаки. Они использовали зарплаты своих жертв для покупки роскошных автомобилей, золотых украшений и трехэтажного дома в Чехии. Всего по делу о торговле людьми осуждены шесть членов мафиозной структуры.

Они отбирали паспорта у своих жертв и угрозами заставляли их работать на себя. В некоторых случаях жертвам удавалось сбежать из-под гнета банды. Однако их выслеживали и возвращали в Британию. Некоторым из них все же удалось обратиться в чешскую полицию, которая затем передала дело своим коллегам из Британии. Окончательно эксплуатация прекратилась в октябре 2019 года.

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С 2015 по 2019 год девять мужчин работали во франшизе McDonald’s в Какстоне. Еще девять были задействованы на заводах по производству хлеба в Хартфордшире и Тоттенхэме. Заводы поставляли свою продукцию таким супермаркетам, как M&S, Sainsbury’s, Tesco и Waitrose. Всего в обоих местах работали 16 человек, двое из них трудились и в ресторане быстрого питания, и в пекарне.

В основном мафиози находили своих жертв среди уязвимого населения. Они уговаривали на работу бездомных или наркоманов, обещая им лучшую жизнь в Великобритании. Детектив-инспектор полиции Лондона Мелани Лиллиуайт рассказала, что члены банды «обращалась со своими жертвами как со скотом». Они были абсолютно отрезаны от внешнего мира: им запрещалось пользоваться интернетом и мобильными телефонами.

Жертвы не могли самостоятельно заполнить заявления о приеме на работу из-за незнания английского языка. Как правило, документацией занимался кто-нибудь из мафиозной структуры. Он также мог присутствовать на собеседованиях в качестве переводчика. Банда заставляла работать своих жертв по 70-100 часов в неделю. Сотрудники в Британии имеют право не работать больше 48 часов в неделю.

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Один из таких «современных рабов» — Павел. Мафиози нашли его в Чехии, где Павел был бездомным. Он считает, что McDonald’s тоже несет ответственность за то, что с ним происходило. Он работал по 70 часов в неделю, но получал на руки порядка нескольких фунтов в день. «Я чувствую, что McDonald’s меня частично эксплуатировал, поскольку бездействовал», — объяснил он.

Формально работникам платили зарплату, однако они не получали ее на руки. Деньги уходили на банковские счета, открытые на имена совершенно других людей. Один из таких счетов контролировался непосредственно участниками банды. На этот счет поступали зарплаты четырех человек на общую сумму в 215 тысяч фунтов (более 26 миллионов рублей).

«Би-би-си» приводит комментарий франчайзи McDonald’s, где работали рабы. Владелец франшизы Ахмет Мустафа заявил, что узнал о ситуации только от полиции. Он пообещал сотрудничать с правоохранительными органами и неправительственными организациями, чтобы бороться со «злом современного рабства».