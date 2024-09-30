Великобритания откажется от угля в производстве электроэнергии

Великобритания станет первой страной из «Большой семерки», которая прекратит производство электроэнергии на основе угля и закроет последнюю угольную электростанцию Ратклифф-он-Сор копании Uniper в Англии. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, власти страны еще в 2015 году объявили о планах закрыть угольные электростанции в течение ближайшего десятилетия в рамках мер по достижению климатических целей. На тот момент около 30% электроэнергии в Великобритании вырабатывали за счет угля. В 2023 году этот показатель упал до 1%.
«Великобритания доказала, что отказ от угольной энергетики возможен беспрецедентными темпами», — заявила Джулия Скорупска, глава секретариата группы Powering Past Coal Alliance, которая работает над отказом от угольной энергетики.
В Великобритании также планируют к 2030 году отказаться от углеродного топлива в секторе электроэнергетики, что, как пишет Reuters, потребует быстрого увеличения использования возобновляемых источников энергии — ветра и солнца.
Как пишет Reuters, выбросы от энергетики составляют около трех четвертей от общего объема выбросов парниковых газов, в связи с чем ученые утверждают, что использование ископаемого топлива должно быть ограничено. По данным Reuters, с 1990 года Великобритания смогла сократить выбросы парниковых газов более чем в два раза.
Агентство отмечает, что в апреле этого года страны «Большой семерки» договорились отказаться от угольной энергетики в первой половине следующего десятилетия. При этом в соглашении не прописаны четкие сроки, а в некоторых странах, например, в Германии и Японии, уголь остается одним из ключевых видов топлива.