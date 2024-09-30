Глобальное потепление изменило границы между Италией и Швейцарией

Глобальное изменение климата, приведшее к таянию ледников в Альпах, вынудило власти Швейцарии и Италии заново размечать границу между этими странами. Об этом пишет Би-би-си.

Издание поясняет, что итало-швейцарская граница в Альпах часто определена по хребтам существующих там ледников и вечнозаснеженым зонам. Из-за повышения температуры и таяния ледников эти естественные линии видоизменились, что заставило Рим и Берн заново договариваться о границе.

Проект соответствующего соглашения итало-швейцарская комиссия подготовила еще в мае 2023 года. 27 сентября власти Швейцарии одобрили документ, однако их итальянские коллеги пока этого не сделали.

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Как сообщается, границы между двумя странами будут заново демаркированы в районе Плато Роза, заповедника Каррель и Гобба-ди-Роллин, расположенных неподалеку от пика Маттерхорн и популярных горнолыжных курортов, включая Церматт.

По данным Швейцарской сети мониторинга ледников (Glamos), в 2023 году расположенные в Швейцарии ледники потеряли 4% своего объема, а годом раньше там растаяли 6% ледников, что стало рекордным показателем.

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По словам специалистов, такое сокращение объемов ледников связано с несколькими аномально теплыми летними сезонами подряд и малоснежной зимой 2022 года. Они отметили, что если погодные условия останутся прежними, темпы таяния ледников сохранятся на этом же уровне.