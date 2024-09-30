EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Беларуская оппозиция убедила члена ЕС начать уголовное преследование Лукашенко на международном уровне

2 минуты чтения 30.09.2024

Правительство Литвы направило в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы, которые могут подтвердить преступления Александра Лукашенко против человечности. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Материалы были собраны Народным антикризисным управлением и переданы Литве для проверки. Представители Объединенного переходного кабинета уточнили, что нашли данные, которые способны подтвердить совершение преступлений высшим военно-политическим руководством Беларуси.

В Литве ответили кабмину: есть достаточно оснований полагать, что «[Александр] Лукашенко и его сообщники совершают преступления против человечности». По словам замглавы кабмина Павла Латушко, данный случай происходит впервые в истории: государство-участник Римского статута передало документы в отношении страны, которая не присоединилась к этому договору.

«Ответственность за эти преступления неизбежна», — заключил Латушко, добавив, что Лукашенко запомнят «как последнего беларуского диктатора и международного преступника».

Россиянам все время ставят в пример беларусов. А этот пример можно использовать? 
Россиянам все время ставят в пример беларусов. А этот пример можно использовать? 
Разбираемся, как устроено оппозиционное беларусское общество, и сравниваем его с российским
Общество16 минут чтения

«Для сотен тысяч жертв, для всех жертв репрессий это дает надежду. Надежда на справедливость, надежда на то, что преступления не останутся безнаказанными. Виновные должны быть привлечены к международной ответственности, репрессии должны быть прекращены. Все незаконно осужденные должны быть освобождены и реабилитированы», — заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

В 2020 году Беларусь охватили протесты после объявления результатов президентских выборов. Александра Лукашенко набрал 80,1% голосов, хотя, по данным зарубежных экзитполов, он получил чуть больше 10%. Протестующие обвинили беларуские власти в фальсификации результатов, а оппозиция объявила Светлану Тихановскую избранным президентом Беларуси. Ее муж Сергей Тихановский, который изначально должен был составить конкуренцию Лукашенко, был задержан еще до выборов, а позже приговорен к 18 годам лишения свободы.

На сегодняшний день как минимум полторы тысячи человек признаны политическими заключенными в Беларуси. Среди них — член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, которая находится в заключении с сентября 2020 года. Она не выходит на связь уже больше года. 

МУС может выдать ордер на арест Лукашенко, если данные беларусской оппозиции подтвердятся. Однако практика показывает, что это еще не означает, что его действительно арестуют. Например, в марте 2023 года прокурор МУС Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Согласно уставу МУС, Путина должны арестовать, если бы он посетил страну, которая ратифицировала Римский статут. Однако в Монголии, стране, которая признает юрисдикцию МУС, Путина встретили красной ковровой дорожкой и не стали арестовывать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterTwitter

Посмотрите другие материалы

И кто тут соевый терпила?
Политика
И кто тут соевый терпила?
Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам
7 минут чтения
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
35 минут чтения
Материнский инстинкт
Криминал
Материнский инстинкт
Американка шесть лет не верила, что ее новорожденная дочь сгорела во время пожара. И оказалась права
11 минут чтения
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Общество
За годы с ВИЧ моя жизнь стала только лучше
Я не стесняюсь говорить о своем диагнозе, и он не помешал мне эмигрировать
11 минут чтения
Надпись мелом «Тут ребенок»
Криминал
Надпись мелом «Тут ребенок»
Убийцу восьмилетней девочки нашли по подсказкам, которые он нарисовал сам
17 минут чтения
Мне 96 лет, и я модель
Общество
Мне 96 лет, и я модель
Я снимаюсь в клипах и рекламе и считаю, что старости нет — она у нас в головах
8 минут чтения