Беларуская оппозиция убедила члена ЕС начать уголовное преследование Лукашенко на международном уровне

Правительство Литвы направило в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы, которые могут подтвердить преступления Александра Лукашенко против человечности. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Материалы были собраны Народным антикризисным управлением и переданы Литве для проверки. Представители Объединенного переходного кабинета уточнили, что нашли данные, которые способны подтвердить совершение преступлений высшим военно-политическим руководством Беларуси.

В Литве ответили кабмину: есть достаточно оснований полагать, что «[Александр] Лукашенко и его сообщники совершают преступления против человечности». По словам замглавы кабмина Павла Латушко, данный случай происходит впервые в истории: государство-участник Римского статута передало документы в отношении страны, которая не присоединилась к этому договору.

«Ответственность за эти преступления неизбежна», — заключил Латушко, добавив, что Лукашенко запомнят «как последнего беларуского диктатора и международного преступника».

«Для сотен тысяч жертв, для всех жертв репрессий это дает надежду. Надежда на справедливость, надежда на то, что преступления не останутся безнаказанными. Виновные должны быть привлечены к международной ответственности, репрессии должны быть прекращены. Все незаконно осужденные должны быть освобождены и реабилитированы», — заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

В 2020 году Беларусь охватили протесты после объявления результатов президентских выборов. Александра Лукашенко набрал 80,1% голосов, хотя, по данным зарубежных экзитполов, он получил чуть больше 10%. Протестующие обвинили беларуские власти в фальсификации результатов, а оппозиция объявила Светлану Тихановскую избранным президентом Беларуси. Ее муж Сергей Тихановский, который изначально должен был составить конкуренцию Лукашенко, был задержан еще до выборов, а позже приговорен к 18 годам лишения свободы.

На сегодняшний день как минимум полторы тысячи человек признаны политическими заключенными в Беларуси. Среди них — член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, которая находится в заключении с сентября 2020 года. Она не выходит на связь уже больше года.

МУС может выдать ордер на арест Лукашенко, если данные беларусской оппозиции подтвердятся. Однако практика показывает, что это еще не означает, что его действительно арестуют. Например, в марте 2023 года прокурор МУС Карим Хан выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Согласно уставу МУС, Путина должны арестовать, если бы он посетил страну, которая ратифицировала Римский статут. Однако в Монголии, стране, которая признает юрисдикцию МУС, Путина встретили красной ковровой дорожкой и не стали арестовывать.