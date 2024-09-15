Вместо свадьбы

Япония — одна из самых индустриально и технологически развитых стран в мире и единственная страна — участница G7, в которой до сих пор запрещены однополые браки. Хотя законодательные подвижки в эту сторону есть, ЛГБТ-люди все еще сталкиваются с дискриминацией. Чтобы «связать себя узами брака», пары устраивают «фотосвадьбы»: наряжаются в традиционные кимоно или формальные костюмы и устраивают тщательно продуманные фотосессии — но скрывают эти фотографии, так как сталкиваются с дискриминацией и стигматизацеий даже от родственников и самых близких друзей. Фотоистория «Холода».

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На протяжении восьми месяцев фотограф Ким Юнг-Хун снимал церемонии однополых «фотосвадеб» в Токио и Иокогаме. Герои давали согласие на съемки только с условием, что их лица будут скрыты и имена не будут упомянуты.

До того как они смогли найти фотостудию Onestyle в Иокогаме, 40-летняя офисная работница и ее 35-летняя партнерша долго искали место для проведения «фотосвадьбы». Многие студии отказывали им, не будучи расположенными к ЛГБТК+-парам.

«Не все, включая моих родственников и друзей, знают о наших отношениях. Мы подумали, что это хорошая идея — оставить осязаемое воспоминание только для нас двоих», — говорит одна из женщин.

Только проведя «фотосвадьбу», женщины подали заявку на оформление партнерских отношений в городской совет.

Партнерские соглашения, которые гей-парам в Японии позволили оформлять с 2015 года, — один из первых шагов в сторону равноправия гетеро- и гомосексуальных отношений в стране. Сегодня сертификаты, подтверждающие партнерство, выдают около 240 муниципалитетов по всей Японии, в которых проживает около 80% всего населения.

При этом в Японии «партнерские отношения» не приравниваются к бракам в полной мере — то есть не обеспечивают тех же прав, что и официальный гетеросексуальный союз. Например, люди с такими сертификатами не могут претендовать на наследование имущества партнера, если на них не было оформлено завещание. Не могут оформлять опеку над детьми партнеров и даже в больницу к любимым их могут не допустить, так как они не являются членами семьи.

Несмотря на то что опросы показывают, что большинство в обществе положительно относятся к легализации однополых браков, во взглядах на гей-браки наблюдается поколенческий разрыв. Например, по данным опроса телеканала Fuji TV, 91,4% людей в возрасте до 30 лет выступают за легализацию однополых браков. В то же время меньше половины людей от 70 лет и старше поддерживают эту идею.

«Мой отец с неприязнью относился к однополым бракам, — говорит девушка, сыгравшая “фотосвадьбу”. — Поэтому я нервничала и боялась ему говорить о том, что живу вместе с женщиной. Но когда я призналась, он принял этот факт без колебаний».

Девушка говорит, что обещала подарить отцу фотографии со своей «свадьбы».

53-летний офисный сотрудник провел «фотосвадьбу» со своим 45-летним партнером в часовне, где они обменялись кольцами, в Иокогаме. Он считает, что отношение к ЛГБТК+ меняется, но обществу еще предстоит «пройти долгий путь».



«Я не знаю, когда это время настанет, но я думаю, что однажды ЛГБТК-браки станут такой обыденностью, что нам даже не нужно будет использовать сам термин», — говорит мужчина.

Изменения законодательства в отношении ЛГБТК+ в Японии происходят медленно. Только в 2023 году правительство приняло закон о борьбе с дискриминацией ЛГБТК+-людей — во многом он был принят из-за давления на правительство как внутри страны, так и из-за рубежа.

В последние годы активисты подают иски в разные суды Японии, требуя отменить запрет на однополые браки. В то время как некоторые инстанции ссылаются на конституцию, в которой браком считается союз двух людей разного пола, отдельные судьи указывают на ограничение прав человека в подобной формулировке.