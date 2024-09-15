Поддержать
Истории

Вместо свадьбы

В Японии все еще запрещены гей-браки, но это не мешает влюбленным проводить традиционные свадебные фотосессии. Вот такие

15.09.2024

Япония — одна из самых индустриально и технологически развитых стран в мире и единственная страна — участница G7, в которой до сих пор запрещены однополые браки. Хотя законодательные подвижки в эту сторону есть, ЛГБТ-люди все еще сталкиваются с дискриминацией. Чтобы «связать себя узами брака», пары устраивают «фотосвадьбы»: наряжаются в традиционные кимоно или формальные костюмы и устраивают тщательно продуманные фотосессии — но скрывают эти фотографии, так как сталкиваются с дискриминацией и стигматизацеий даже от родственников и самых близких друзей. Фотоистория «Холода». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

На протяжении восьми месяцев фотограф Ким Юнг-Хун снимал церемонии однополых «фотосвадеб» в Токио и Иокогаме. Герои давали согласие на съемки только с условием, что их лица будут скрыты и имена не будут упомянуты. 

Однополая пара позирует для фотографа. Из-за темноты не видно их лиц

До того как они смогли найти фотостудию Onestyle в Иокогаме, 40-летняя офисная работница и ее 35-летняя партнерша долго искали место для проведения «фотосвадьбы». Многие студии отказывали им, не будучи расположенными к ЛГБТК+-парам. 

«Не все, включая моих родственников и друзей, знают о наших отношениях. Мы подумали, что это хорошая идея — оставить осязаемое воспоминание только для нас двоих», — говорит одна из женщин. 

Только проведя «фотосвадьбу», женщины подали заявку на оформление партнерских отношений в городской совет.

Однополая пара позирует для фотографа, закрывая лица букетами
Однополая пара позирует для фотографа, солнце закрывает их лица
Однополая пара позирует для фотографа, закрывая руками лица

Партнерские соглашения, которые гей-парам в Японии позволили оформлять с 2015 года, — один из первых шагов в сторону равноправия гетеро- и гомосексуальных отношений в стране. Сегодня сертификаты, подтверждающие партнерство, выдают около 240 муниципалитетов по всей Японии, в которых проживает около 80% всего населения. 

Вместо свадьбы
Вместо свадьбы
Гей-пара обменивается кольцами и прячет лица

При этом в Японии «партнерские отношения» не приравниваются к бракам в полной мере — то есть не обеспечивают тех же прав, что и официальный гетеросексуальный союз. Например, люди с такими сертификатами не могут претендовать на наследование имущества партнера, если на них не было оформлено завещание. Не могут оформлять опеку над детьми партнеров и даже в больницу к любимым их могут не допустить, так как они не являются членами семьи.

Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки

Несмотря на то что опросы показывают, что большинство в обществе положительно относятся к легализации однополых браков, во взглядах на гей-браки наблюдается поколенческий разрыв. Например, по данным опроса телеканала Fuji TV, 91,4% людей в возрасте до 30 лет выступают за легализацию однополых браков. В то же время меньше половины людей от 70 лет и старше поддерживают эту идею.

Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки

«Мой отец с неприязнью относился к однополым бракам, — говорит девушка, сыгравшая “фотосвадьбу”. — Поэтому я нервничала и боялась ему говорить о том, что живу вместе с женщиной. Но когда я призналась, он принял этот факт без колебаний».

Девушка говорит, что обещала подарить отцу фотографии со своей «свадьбы».

Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки

53-летний офисный сотрудник провел «фотосвадьбу» со своим 45-летним партнером в часовне, где они обменялись кольцами, в Иокогаме. Он считает, что отношение к ЛГБТК+ меняется, но обществу еще предстоит «пройти долгий путь». 


«Я не знаю, когда это время настанет, но я думаю, что однажды ЛГБТК-браки станут такой обыденностью, что нам даже не нужно будет использовать сам термин», — говорит мужчина. 

Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки
Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки

Изменения законодательства в отношении ЛГБТК+ в Японии происходят медленно. Только в 2023 году правительство приняло закон о борьбе с дискриминацией ЛГБТК+-людей — во многом он был принят из-за давления на правительство как внутри страны, так и из-за рубежа. 

В последние годы активисты подают иски в разные суды Японии, требуя отменить запрет на однополые браки. В то время как некоторые инстанции ссылаются на конституцию, в которой браком считается союз двух людей разного пола, отдельные судьи указывают на ограничение прав человека в подобной формулировке. 

Японцы проводят «фотосвадьбы» из-за запрета на однополые браки

Фото
Kim Kyung-Hoon / Reuters
Автор
редакция «Холода»
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать