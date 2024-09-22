Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового штамма коронавируса

Роспотребнадзор предупредил, что в России стремительно распространяется новый штамм коронавируса ХЕС. Сотрудники службы следят за ситуацией по всей стране. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

В пресс-релизе сказано, что ХЕС — это комбинация двух более ранних вариантов омикрона FLiRT, выявленного в России в мае этого года. Симптомы заболевания новым штаммом также схожи с предыдущими вариантами вируса и включают в себя лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головные боли и насморк.

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Роспотребнадзор отмечает, что самые ранние случаи заболевания ХЕС были зафиксированы в Италии. Затем штамм обнаружили в Германии в июне этого года, а после и в других европейских странах. Информация о штамме была внесена в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты коронавируса, в сентябре этого года.

За неделю с 9 по 15 сентября в России было зафиксировано 32 тысячи новых случаев коронавируса. Это почти на 30% больше, чем неделей ранее. При этом количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50%.

Ранее сообщалось, что штаммы FLiRТ устойчивы к человеческому иммунитету, из-за чего в России в сентябре возросла заболеваемость коронавирусом. Где именно впервые появился этот штамм, неизвестно. Согласно одной из версий, это произошло в США, согласно другой — в Индии.

По данным последних исследований, коронавирус начал свое распространение с рынка в китайском городе Ухань, однако ученые утверждают, что летучие мыши не были источником вируса. По их версии, вирус либо мог передаться от диких животных, которых продавали на рынке незаконно, либо попал на рынок с помощью человека из других пространств.

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