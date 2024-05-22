В России выявили новый штамм коронавируса

В России выявили 178 случаев нового штамма коронавируса FLiRT. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В заявлении ведомства говорится: «Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности».

Роспотребнадзор отметил, что самым распространенным штаммом как в России, так и в мире остается омикрон. При этом ранее издание Financial Times писало, что в США FLiRT стал доминирующим штаммом после его появления в марте этого года.

«РИА Новости» отмечают, что симптомы нового штамма схожи с симптомами омикрона: заболевание сопровождают лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Агентство добавило, что рост заболеваемости коронавирусом произошел после майских праздников и, по данным Роспотребнадзора, был связан с тем, что люди в это время больше контактировали друг с другом.

Как пишет Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что варианты FLiRT были обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле. При этом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что активность этого штамма «остается низкой» на всем континенте. Ученые, опрошенные изданием, также утверждают, что FLiRT может вызвать новую волну заболеваний летом этого года.

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