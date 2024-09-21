Беременность может привести к диабету

Беременность и роды — это период, когда женское тело переживает значительные изменения, о которых редко говорят. Например, молоко во время кормления может пойти не только из груди, а объем крови в организме увеличивается почти в два раза. Но некоторые последствия вынашивания ребенка порой могут шокировать. Пройдите тест «Холода» и проверьте, знаете ли вы, что может происходить с организмом во время беременности, а что — выдумки.

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