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Беременность может привести к диабету

Как еще может измениться организм женщины и чем это грозит? Узнайте в тесте «Холода»

21.09.2024

Беременность и роды — это период, когда женское тело переживает значительные изменения, о которых редко говорят. Например, молоко во время кормления может пойти не только из груди, а объем крови в организме увеличивается почти в два раза. Но некоторые последствия вынашивания ребенка порой могут шокировать. Пройдите тест «Холода» и проверьте, знаете ли вы, что может происходить с организмом во время беременности, а что — выдумки. 

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Начнем сразу со сложного. У некоторых женщин молоко во время лактации может пойти не только из груди. А откуда еще?
Какое неврологическое состояние может возникнуть из-за отеков и гормональных изменений?
А как меняются стопы?
Какой орган значительно увеличивает свою работу во время беременности?
Какое редкое осложнение может возникнуть во время родов?
Что может делать плод внутри матки?
Во время беременности нередко временно возникают анемия, изжога, отеки ног. Какое еще заболевание может развиться в этот период?
У многих после родов появляются лохии. Что это такое?
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Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Josh Bean / Unsplash
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