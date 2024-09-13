В России распространились устойчивые к иммунитету штаммы коронавируса

Роспотребнадзор зафиксировал рост вариантов коронавируса FLiRT, которые устойчивы к иммунитету человеческого организма. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Увеличение таких вариантов COVID-19 привело к росту заболеваемостью коронавирусом в России в начале сентября. «В последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT», — рассказали в Роспотребнадзоре. Это тип вируса с мутациями в шиповидном белке. Мутации дают COVID-19 возможность избегать иммунного ответа и позволяют сохранять способность эффективно инфицировать клетки человеческого организма.

В России за неделю со 2 по 8 сентября число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на 7% в сравнении с предыдущей неделей. Этот показатель увеличился в 39 российских субъектах, в том числе в 13 регионах он вырос больше, чем в среднем по России.

О выявлении нового штамма коронавируса FLiRT в России Роспотребнадзор сообщил в мае этого года. Однако там заверили, что самым распространенным штаммом COVID-19 оставался обычный омикрон, появившийся FLiRT является его подвидом. Также сообщалось, что симптомы FLiRT схожи с симптомами омикрона: это лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

По одной из версий, этот штамм коронавируса зафиксировали в США, однако достоверно неизвестно, где он изначально появился. Согласно другим данным, первые случаи выявили в Индии. Впоследствии случаи FLiRT фиксировали и в ряде других стран, в том числе в Австралии, Израиле и европейских государствах.

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