Ученые отказались считать китайских летучих мышей источником COVID-19

Рынок Хуанань в китайском городе Ухань действительно был местом, откуда началось распространение COVID-19 по миру, однако источником коронавируса не были летучие мыши. Об этом группа ученых из семи стран сообщила в научном журнале Cell.

23 ученых из Австралии, Бельгии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Португалии, США и Франции изучали взятые на рынке образцы генетического материала. Исследователи выяснили, что образцы совпадают с генетическими характеристиками общего предка COVID-19.

На рынке Хуанань продается больше всего диких животных в Ухане, городе с населением более 12 миллионов человек, пишут авторы научной публикации. Они утверждают, что поздней осенью 2019 года на этом рынке как минимум несколько человек незаконно продавали живых животных: енотовидных собак, цивет, бамбуковых крыс, малайских дикобразов, амурских ежей и азиатских барсуков. Факт торговли был задокументирован, говорится в исследовании.

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Почти все эти нелегальные продавцы концентрировались в западном крыле Хуанань, где и был зафиксирован самый первый случай заражения COVID-19, пишут авторы исследования. По их данным, в этом же крыле затем было зарегистрировано большинство остальных случаев заражения на территории рынка. На клетках, где держали животных, тележках для перевозки клеток, в стоках канализации были найдены следы коронавируса — и эти образцы генетически соответствовали самому раннему штамму COVID-19, говорится в научной работе.

По мнению авторов исследования, варианта распространения вируса было, скорее всего, два. Либо от животных к человеку на рынке, либо — люди занесли вирус на рынок извне. Определить точно вид животных, от которого смогли заразиться люди, исследователи не смогли. Однако заявили, что генетического материала летучих мышей на рынке обнаружено не было.

Всемирная организация здравоохранения в 2021 году называла китайских летучих мышей одним из самых вероятных источников распространения COVID-19. В 2023 года научный журнал Nature писал, что вторая фаза расследования ВОЗ обстоятельств возникновения COVID-19 в китайском городе Ухань фактически не состоялась. Причиной был назван отказ китайских власти сотрудничать с зарубежными экспертами. В Ухане находится институт вирусологии, где до 2019 года изучали коронавирусы.

В 2023 году президент США Джо Байден подписал закон, который обязывал американские спецслужбы рассекретить «как можно больше» информации о происхождении COVID-19. В те же дни директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что «ФБР уже достаточно давно считает, что причиной пандемии стал потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане».

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