Мультимиллионер и его гости пропали без вести после крушения суперъяхты

Британский мультимиллионер Майк Линч, 12 гостей и экипаж его суперъяхты Bayesian потерпели кораблекрушение у берегов Сицилии, сообщил местный телеканал Tg24. Шесть человек, включая бизнесмена, числятся пропавшими без вести, один погиб, остальные 15 спасены, уточнили телеканалу спасатели.

Среди пропавших без вести — четыре британца, два американца и канадец, рассказал журналистам представитель итальянской пожарно-спасательной службы Лука Кари. 56-метровый парусник шел по Средиземному морю под флагом Великобритании и затонул на рассвете понедельника, 19 августа, в районе города Портичелло.

Среди спасенных подоспевшими на место трагедии патрульными катерами оказалась жена Линча Анджела Бакарес, рассказала The Guardian со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Сейчас, по словам источника, водолазы пытаются добраться до корпуса яхты, который лежит на глубине около 49 метров.

Восемь из 15 спасенных людей остаются в местных клиниках. Среди спасенных — годовалая девочка, сообщили журналистам The Guardian врачи детской больницы «Ди Кристина» в Палермо. Мать ребенка по имени Шарлотта рассказала медикам, как «изо всех сил держала дочь на плаву, вытянув руки вверх, чтобы не дать ей утонуть». «В воде я не могла держать глаза открытыми. Я кричала о помощи, но все, что могла слышать вокруг, — это крики других», — передали слова матери врачи.

Bayesian была построена 16 лет назад, могла развивать скорость 15 узлов (27 километров в час), нести 12 пассажиров и команду до 10 человек, сообщила журналистам береговая охрана. На момент гибели на судне было 22 человека. Ночью с воскресенья на понедельник яхта стояла на якоре, сообщила The Guardian, сославшись на сервис отслеживания гражданских судов Vesselfinder.

Телеканал Tg24 со ссылкой на сицилийских рыбаков сообщил, что яхта, скорее всего, стала жертвой смерча. Около 3:55 утра несколько рыбаков видели, как у берега появился небольшой торнадо. Вскоре после этого очевидцы заметили в небе сигнальную ракету. Рыбаки прибыли на место, откуда могла быть запущена ракета, но нашли лишь «разрозненные останки парусника, плавающие в воде».

Линч с середины 1990 годов был совладельцем компании Autonomy, занимавшейся разработкой программного обеспечения для обработки больших массивов данных, рассказывает The Guardian. В 2011 году Линч продал Autonomy американской компании Hewlett-Packard за 11,1 миллиардов долларов. Полученная бизнесменом доля оценивалась в 800 миллионов долларов. С 2018 года бизнесмен был фигурантом разбирательства в американских судах — регулирующие ведомства США обвиняли Линча в завышении цены Autonomy и обмане делового партнера. В июне 2024 года суд завершился в пользу британского предпринимателя.

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