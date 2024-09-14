«Лублу» вместо «люблю»

По разным оценкам, от 3 до 10% людей в мире — дислексики: им сложно читать и писать из-за особенностей структуры мозга и восприятия информации. Тем не менее в России далеко не все осведомлены об этом явлении. Из-за этого дети и взрослые с дислексией часто сталкиваются с насмешками. «Холод» поговорил с людьми, у которых диагностирована дислексия, а также со специалистами по ее коррекции и выяснил, как определить, что у ребенка или взрослого дислексия и что можно с этим сделать.

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Алисе из Москвы 32 года. В школе ей было тяжело складывать слоги в слова. Она читала хуже всех, из-за чего одноклассники над ней смеялись. Учительница говорила Алисе, что все ее проблемы в школе из-за лени. Девочке наняли репетиторов, но те тоже не догадались, почему она в сотый раз путает «б» и «д» и не может усвоить какую-то тему. Алиса вспоминает: «Взрослые не пытались помочь. Они просто кричали: “Пора бы уже понять и запомнить!”»

С такой же проблемой столкнулась и Софья из Петербурга — сейчас ей 30. В детстве ей было трудно научиться читать и писать: «Меня учили мама, папа, бабушка, дедушка, но ничего не получалось. Однажды мне дали книжку и сказали: “Давай! Ты же все знаешь, помнишь — читай”. А у меня все расплывалось перед глазами».

Софья рассказывает, что до окончания школы жила с ощущением, что недостаточно старается: «Однажды я дала родителям проверить домашнее задание по русскому языку. Мои ошибки их рассмешили. Вскоре они стали заранее догадываться, что за диктант я получу двойку или в лучшем случае тройку, но не понимали, что низкие баллы у меня были не из-за нежелания учиться или отсутствия усидчивости». Софья уверена, что ни мама, ни папа просто не знали, что причиной ошибок была ее особенность — дислексия.

«Пелка» вместо «белка»

Дислексия — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейробиологическое происхождение. У дислексиков иначе работают области мозга, которые участвуют в обработке звука и отвечают за распознавание зрительных образов. А еще при чтении у них недостаточно активизируются некоторые области мозга — в частности, определенные области височной доли, которые отвечают за акустическое и визуальное восприятие.

На развитие дислексии могут влиять наследственность, осложнения при беременности, тяжелые, преждевременные или стремительные роды. Некоторые ученые предполагают, что дислексия чаще встречается у мальчиков, но современные исследования пока это не подтвердили. В 15–45% случаев дислексию диагностируют у детей с СДВГ.

У людей с дислексией часто бывают трудности в обучении, которые не связаны с их интеллектом или усердием. Они читают слова по буквам, а не по слогам, неправильно соединяют слоги, пытаются угадывать слова и с трудом понимают смысл прочитанного. Их скорость чтения значительно ниже, чем у сверстников.

Многим дислексикам также сложно писать. Они могут путать буквы: «е» и «ё», «е» и «и», «щ» и «ш», часто — парные согласные вроде «б» и «п». Из-за этого они, например, могут написать «пелка» вместо «белка», «лублу» вместо «люблю», «павда» или «правба» — вместо «правда». Нередко они пишут слова с предлогами слитно, потому что при дислексии все слышится единым целым. А еще пропускают буквы, переставляют их местами или не дописывают слова.

Вот как Софья описывает процесс письма: «У меня не наступает ощущение автоматизма, которое есть у обычных людей при письме. Я не могу вспомнить, как пишется слово, хотя тысячи раз его видела. Для меня писать — это думать про каждую букву».

В школе детей с дислексией часто не понимают и они чувствуют себя отстающими. Учителя думают, что такие ученики плохо читают и пишут, потому что ленятся или мало стараются. Они советуют им больше заниматься, из-за чего у многих школьников появляются тревога или депрессия.

«А вы, наверное, дислексик?»

Алиса поняла, что ее трудности не были связаны с ленью, только в университете. Она пыталась прочитать что-то вслух, после чего преподаватель высказал предположение, что у нее дислексия. Но идти к специалисту за подтверждением Алиса не решилась — да и не было особой необходимости: «Я научилась компенсировать, договариваться с собой о чтении — что вот сейчас будет очень трудно и придется предельно сосредоточиться. Хоть эта особенность до сих пор иногда портит мне жизнь, когда нужно быстро что-то прочесть и отреагировать».

Софья тоже узнала про свою дислексию в университете. На третьем курсе она раз за разом сдавала курсовую, но преподаватель отклонял ее без объяснений. Вскоре выяснилось, что из-за множества грамматических ошибок в тексте ему казалось, будто студентка его не уважает. Когда при личной встрече он понял, что Софья хорошо разбирается в предмете, он спросил ее: «А вы, наверное, дислексик?»

Софья и раньше догадывалась, что у нее есть некоторые особенности, связанные с чтением и письмом, но до этого случая все относились к ошибкам более снисходительно. В этот раз она решила подтвердить свои опасения у логопеда-дефектолога — специалиста, который занимается диагностикой и исправлением нарушений речи. Он подтвердил дислексию. Никакой официальной бумаги врач не выдал, но после визита к врачу Софье стало легче объяснять другим, почему она пишет с ошибками.

На самом деле признаки дислексии можно заметить в раннем детстве (четыре-пять лет), утверждает Надежда Попова, методист Центра коррекции дислексии по методу Дейвиса (DDAI). Дети с предрасположенностью к дислексии часто отличаются от своих сверстников, братьев и сестер: могут быть неуклюжими или перескакивать через этапы развития (например, сначала учатся ходить и лишь потом — ползать), не любят игры с мячом, так как из-за нарушения зрительного восприятия им может быть трудно координировать свои движения и ловить его. Еще им может быть сложно завязывать шнурки и держать равновесие, ездить на велосипеде или самокате.

Фото: Michael Slater / Alamy / Reuters

Как диагностируют дислексию у детей в России

При подозрении на дислексию первый шаг — направление к логопеду или прохождение онлайн-диагностики, а после — консультация невролога и нейропсихолога. Можно также связаться со специалистами Ассоциации родителей детей с дислексией.

Дети с проблемами в обучении могут пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) — специалисты оценят их навыки чтения и понимания текста и уточнят диагноз. Пройти ПМПК можно в любом регионе бесплатно. Если трудности с чтением сохраняются в течение двух лет, то на комиссии ребенку могут диагностировать дислексию, но чаще используется формулировка «нарушения чтения и письма». Могут также поставить диагноз «ЗПР и/или ЗРР» (задержку психического или речевого развития). Детям с такими диагнозами в России на основании заключения комиссии полагается бесплатная помощь логопеда и психолога, а также обучение по адаптированной программе (АООП) — в обычной или спецшколе.

Если ребенку присвоят статус ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), он может получить дополнительное время на выполнение заданий и другие послабления — например, возможность сдавать ГВЭ вместо ОГЭ или ЕГЭ.

По словам логопеда и автора курсов по коррекции дислексии и дисграфии Маргариты Масютиной, разница в формулировках диагнозов связана с тем, что российское законодательство отчасти противоречит принятой в отечественной науке терминологии — в ней нет таких терминов, как «трудности в обучении» или «дислексия». Соответственно, получить диагноз «дислексия» может быть трудно.

Алиса и Софья так и не получили официальный диагноз: в детстве никто не занимался их проблемами, а взрослые могут получить справку о дислексии только у психиатра. Да и нужна она редко — например, чтобы претендовать на ряд послаблений на экзамене по иностранному языку. По словам экспертов, чаще всего взрослые люди с дислексией без справок оканчивают университет и находят способы справиться со своей особенностью.

Научиться справляться с повседневными задачами

Есть разные методики для коррекции дислексии. В России чаще используют логопедический и нейропсихологический подходы, адаптированные к особенностям русского языка. Во время занятий с логопедом дети делают специальные упражнения, в том числе в игровой форме, которые помогают расширять словарный запас и тренировать зрительную память, учиться складывать буквы в слоги, а слоги в слова и понимать смысл прочитанного. Есть и платформы, где можно выполнять такие задания самостоятельно.

Начинать занятия лучше как можно раньше, оптимально — до 10 лет. Так ребенку будет проще справляться с учебой в школе и будет выше шанс избежать психологических проблем. Впрочем, работать с дислексией можно в любом возрасте — есть специализированные центры, готовые помогать как детям, так и взрослым.

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За последние десятилетия в России изменился подход к дислексии. Теперь ее считают особенностью восприятия, а не отклонением. А так как это не болезнь, то «вылечить» ее не получится. Но можно научиться жить с ней и справляться с повседневными задачами, связанными с чтением текстов, пониманием прочитанного и письмом.

Так, Алиса окончила вуз и стала врачом-рентгенологом. Она говорит, что при должной усидчивости, желании сконцентрироваться и разобраться у нее получается и читать, и писать. Но это требует больших усилий. Также сейчас она учит греческий. По ее словам, ее конспекты считают лучшими в группе. Но для этого ей приходится переслушивать каждое занятие и досконально прорабатывать все новые слова.

Софья выучилась на геолога, но занимается видеомонтажом. Она сказала, что вуз выбирала по принципу «никаких гуманитарных направлений» — сразу отсеивала специальности, где на вступительных экзаменах надо было сдавать русский и литературу или писать эссе.

Жизнь с дислексией

Есть способы упростить жизнь людей с дислексией. Например, облегчить восприятие и понимание текста может его правильная организация: определенные шрифты оптимального размера, большие интервальные расстояния, выравнивание по левому краю, короткие и простые предложения, а также визуальные дополнения в виде схем и таблиц.

Также есть сервисы для проверки текста на грамотность: гугл-документы, редактор Microsoft, LanguageTool и Grammarly для английского языка. А еще нейросети, которые помогают написать текст и выделить в нем главное: ChatGPT, GigaChat, YandexGPT, Copilot и Gemini. Также существуют синтезаторы речи (Google, Acapela, eSpeak, Voice Dream Reader, Speechify и другие), которые переводят текст в аудио. Сейчас можно гуглить, как пишутся слова, и записывать войсы вместо текстовых сообщений.

Есть и специализированные гаджеты и программы именно для дислексиков. Например, комплексный сервис для чтения Learning Tools от Microsoft — этот софт показывает крупно набранный текст, подчеркивает слова во время чтения, озвучивает текст. Он доступен на нескольких языках, в том числе на русском.

Сообщество Dyslexia Community также предлагает воспользоваться лампой для чтения со светодиодами, которые пульсируют с настраиваемой частотой, а еще устройством, которое сканирует и воспроизводит напечатанный текст в аудиоформате, или ручкой-сканером — при наведении на текст она может его перевести, показать на небольшом встроенном экране и преобразовать в аудиоформат. Правда, судя по отзывам, такие гаджеты подходят не всем.

Алиса говорит, что часто слушает аудиокниги, а для печати текста ей помогает умная клавиатура (Gboard или SwiftKey). Для записей девушка пользуется ручками со стирающимися чернилами, а учить языки ей помогают картинки и ассоциативная память.

Софья тоже испытывает гораздо меньше проблем с письмом, чем раньше, — в том числе благодаря ChatGPT и программам, которые исправляют опечатки. Это помогло ей преодолеть страх, что люди прочитают ее сообщения с ошибками и подумают, что она глупая — «а это не то впечатление, которое я хочу на них произвести». В целом дислексия стала для Софьи частью самоидентификации. Ей удалось принять свою особенность и понять, что это не изъян, а часть ее личности — вероятно, связанная с особенностями мышления.