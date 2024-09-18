TON Dating предложил искать мэтчи при помощи ChatGPT

Создатели телеграм-приложения для знакомств TON Dating объявили, что первыми интегрировали в дейтинговый сервис чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT. ИИ позволяет проверить потенциального партнера на совместимость, говорится в телеграм-канале проекта.

В профиле каждого пользователя под фото появилась иконка ChatGPT. При клике на нее чат-бот сообщает, что начинает анализировать два профиля — пользователя и того, кто кликнул. Затем приложение показывает текст, описывая сравнение знаков зодиака обоих участников мэтча, а также некоторых других параметров — профессии, интересов, места жительства, возраста, внешних данных и тому подобное. Четких выводов в сгенерированном тексте приложение на дает, но может дать рекомендации, как себя вести: «быть открытым и готовым к компромиссам», «искать точки соприкосновения» и так далее.

Клик по иконке ChatGPT в собственном профиле позволит получить описание своего характера на основе представлений о знаке зодиака, а также советы дополнить профиль описанием интересов или другими данными, если они отсутствуют.

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Телеграм-приложение TON Dating запустил в июне бывший глава сервиса «VK Знакомства» Владимир Махов. После первого месяца работы сервиса команда TON Dating объявила о регистрации на платформе 570 тысяч аккаунтов. 17 тысяч аккаунтов смогли пройти верификацию, из них 85% оказались аккаунтами женщин, сообщили представители сервиса. По их словам, самую большую долю пользователей составили жители России и СНГ — 38%.

Регистрация для женщин в TON Dating — бесплатная. Подписка для мужчин оплачивается во внутренней валюте мессенджера Telegram Stars. Месяц стоит 2500 «звезд» (5600 рублей). Вариантов подписки на другие временные промежутки нет.

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С прошлого года в России официально прекратил работу сервис знакомств Tinder. Сейчас он доступен только с иностранными телефонными номерами и включенным VPN. К июлю 2024 года число ежемесячных российских пользователей Tinder сократилось более чем на 90% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

Статистика исследовательской компании Mediascope говорит, что самым популярным сайтом знакомств в России является «Друг вокруг» (2,3 миллиона ежемесячных пользователей; статистика не учитывает трафик мобильных приложений). На втором месте — «Мамба» (1,8 миллиона пользователей). На третьем, четвертом и пятом местах оказались Tabor, «Фотострана» и Beboo.

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