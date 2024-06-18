В Telegram запустили приложение для знакомств

В Telegram запустили сервис для знакомств TON Dating, который впервые разработан на блокчейне TON. Об этом сообщает телеграм-канал «Код Дурова» со ссылкой на пресс-службу приложения.

Как пишет канал, приложение должно гарантировать безопасность при общении пользователей. «При регистрации в мини-приложении каждый потенциальный участник сообщества TON Dating проходит обязательную многоступенчатую верификацию личности. Это исключает попадание в сеть анонимов и ботов», — утверждает «Код Дурова».

Отмечается, что сложная верификация, созданная по аналогии с системами безопасности в онлайн-банкинге, обеспечит попадание в приложение только реальных пользователей. «Код Дурова» пишет, что в течение двух тестовых месяцев в приложение смогли зайти только 3% от общего числа тех, кто подал заявки.

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«TON Dating ориентирован на тех, кто ценит свое время и избирателен в общении, готов быть собой и предпочитает проводить время «без масок» в компании себе подобных. Эксклюзивный доступ образует закрытое комьюнити, в разы увеличивая качество и количество знакомств с интересными людьми», — рассказал основатель приложения Владимир Махов.

При этом для женщин сервис будет бесплатным, а мужчинам придется платить около 5700 рублей в месяц. TON Dating будет принимать оплату в виртуальной валюте Telegram Stars, которая появилась в Telegram 6 июня этого года.

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Также пользователи смогут монетизировать использование сервиса. За приглашение друзей, лайки и мэтчи пользователи будут получать бонусы в криптовалюте Toncoin.

Создатели сервиса предполагают, что к 2027 году число пользователей TON Dating превысит миллион человек. Приложение нацелено на аудиторию в странах СНГ, странах Ближнего Востока и Южной Африки, Европе и Азии.

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