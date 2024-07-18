В приложении Telegram для знакомств оказалось 85% женщин и 15% мужчин

За месяц работы в приложении для знакомств TON Dating зарегистрировались 17 тысяч человек, 85% из которых оказались женщинами, сообщил официальный телеграм-канал дейтингового сервиса.

TON Dating представляет из себя телеграм-бота с подпиской, которая является платной только для мужчин. Зарегистрировавшимся и верифицировавшим аккаунт женщинам, напротив, полагаются выплаты в токенах Toncoin. За месяц суммарный объем наград женщинам составил 3909 TON (около 2,48 миллиона рублей). Токены выдаются за приглашение друзей, лайки, мэтчи и прочую активность в приложении.

«Совершенно уникальная ситуация для приложения знакомств, где обычно не хватает женской аудитории», — заявил РИА «Новости» создатель приложения Владимир Махов.

Подписка для мужчин оплачивается во внутренней валюте мессенджера Telegram Stars. Месяц сейчас стоит 2500 «звезд» (5600 рублей). Вариантов подписки на другие временные промежутки нет.

На странице оплаты сервис обещает мужчинам «только реальных и красивых девушек, без фейков и ИИ». При регистрации телеграм-бот требует в обязательном порядке указать ссылку на инстаграм-профиль, который не должен быть закрытым.

11 июля сервис на неделю снижал стоимость подписки для мужчин на 40%, но 18 июля вернул прежние цены.

38% верифицированных пользователей приложения, уточнил телеграм-канал TON Dating, живут в России и странах СНГ. Почти четверть пользователей — из европейских стран, 14% — с Ближнего Востока и севера Африки, 12% — из стран Азии, 5% — из США.

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating 18 июня. Приложение продвигает создатель мессенджера Павел Дуров. Всего в дейтинговый телеграм-бот было подано 570 тысяч анкет, но только 3% успешно прошли модерацию. Toncoin является собственным токеном телеграма и торгуется на криптобиржах.Полгода назад приложение для знакомств Pure закрыло для пользователей из России возможность указывать при регистрации сексуальную ориентацию. Pure запускалось как сервис поиска партнеров под лозунгом «Секс здесь и сейчас».

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