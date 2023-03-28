Вы когда-нибудь пытались искать пропавшую кошку через приложения для знакомств? А вот англичанка Эрин Йохансен попробовала так сделать — что из этого вышло, рассказывает «Холод».

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В Брайтоне — это город на южном побережье Англии — 18 марта пропала черно-белая шестилетняя кошка Руби. Ее хозяйка Эрин Йохансен вместе с друзьями сразу же расклеила на столбах объявления о пропаже питомца и искала Руби на улицах города, но безуспешно. Тогда друг Йохансен предложил ей создать профиль Руби в приложении Grindr (аналог Tinder для ЛГБТК+-сообщества).

В своем профиле кошка была описана как «не в браке», «среднего телосложения», увлекающаяся «караоке, кино и чтением» и находящаяся «в поиске свиданий»; раньше этот профиль принадлежал другу Йохансен, и его описание забыли убрать. Кроме фотографии кошки, в профиль все же добавили одну актуальную подпись: «Немного странно [писать это здесь], но наша домашняя кошка пропала. Если кто-нибудь видел ее, пожалуйста, дайте знать, это очень поможет».

К удивлению Йохансен, пользователи начали сообщать о перемещениях Руби по окрестностям Брайтона. По словам Йохансен, она ожидала, что ей будут присылать забавные сообщения, но многие восприняли пропажу Руби очень серьезно и просто хотели помочь.

Йохансен знала, что в Брайтоне и окрестностях сформировалось огромное ЛГБТК+- сообщество, поэтому создать профиль Руби в Grindr было хорошей идеей. За первые пять дней поисков с Йохансен связались восемь человек, чтобы сообщить, что видели кошку. Трое из них были пользователями Grindr.

Так как Руби все же не могли поймать, у нее появился профиль и в Tinder. Спустя неделю кошку нашли: в этот момент она находилась в соседнем с домом Йохансен саду. Кто-то заметил плакат с фотографией Руби и связался с хозяйкой. И хотя кошку нашли благодаря классическому бумажному объявлению о пропаже, Йохансен считает, что соцсети очень помогли.