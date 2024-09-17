Экс-адвоката Пашаева обвинили в мошенничестве из-за обмана блогера Блиновского

Против лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

«Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече в городе Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу», — говорится в нем.

В ведомстве также сообщили, что «достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере». После этого Пашаева задержали в Москве, говорится в сообщении.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев и муж популярной российской блогерши Елены Блиновской Алексей оказались сослуживцами в одном подразделении в зоне боевых действий в Украине. Первый отправился туда после лишения его адвокатского статуса, второй — после возбуждения против него и его жены уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере.

Основатель Conflict Intelligence Team журналист-расследователь Руслан Левиев ранее утверждал, что Пашаев и Блиновский служат в подразделении для «блатных», которое не принимает участия в боевых действиях. Однако позже появились сообщения, что Блиновского перевели в штурмовики и отправили в бой. А в конце июля его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не появлялся по месту службы.

Создательницу «марафонов желаний» Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму в 900 миллионов рублей и легализации денежных средств на сумму более 43 миллиона рублей.

Сначала ей назначили домашний арест, но после вечеринки, которую она вместе с мужем устроила под Новый год, ее перевели в СИЗО. В начале июня Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

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