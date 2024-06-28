Ушедшего на фронт мужа Блиновской объявили в розыск и он две недели не выходит на связь 

Алексей Блиновский — муж арестованной создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской — объявлен в розыск, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу МВД.

В карточке розыска говорится, что против Блиновского возбуждено уголовное дело, но не уточняется, по какой статье.

В свою очередь, Mash без ссылки на источник утверждает, что Блиновский две недели не выходит на связь и о его судьбе ничего неизвестно. По данным телеграмм-канала, его объявили в розыск из-за уголовного дела о неуплате налогов. Он якобы не приходил к следователю для ознакомления с материалами дела. Об этом же пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди силовиков. Официального подтверждения этой информации нет.

Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств весной 2023 года. В середине апреля текущего года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий в Украину.

Через несколько дней после этого Блиновский рассказал, что следователи угрожали ему расторжением контракта. Супруг «королевы марафонов» тогда даже просил помощи у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В то же время РИА «Новости», ссылаясь на некий источник, сообщало, что силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны.

Утром 28 июня госагентство со ссылкой на сослуживца Блиновского и экс-адвоката Эльмана Пашаева сообщило, что его перевели в штурмовое подразделение и сейчас он якобы участвует в боях под Красногоровкой в Донецкой области Украины.

Создательницу «марафонов желаний» Елену Блиновскую задержали в конце апреля 2023 года по обвинениям в неуплате налогов и отмыванию денег. Сначала ей назначили домашний арест, но после вечеринки, которую она устроила под Новый год, ее перевели в СИЗО. В начале июня Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

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