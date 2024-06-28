Мужа Блиновской перевели в штурмовики и отправили в бой 

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексея Блиновского перевели в штурмовое подразделение. Об этом, ссылаясь на его сослуживца и бывшего адвоката Эльмана Пашаева, пишет РИА «Новости».

«Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой, нас перевели в один день», — сказал Пашаев.

По его словам, информация о том, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы «не соответствует действительности». «В увольнение он пока не ходит», — сообщил Пашаев.

В середине апреля стало известно, что Блиновский подписал контракт с Минобороны. Телеграм-канал Shot тогда утверждал, что муж известной блогерши пошел на такой шаг, чтобы «избежать потери своего последнего бизнеса», а также реабилитироваться и попытаться «вызволить супругу из СИЗО».

Спустя несколько дней появилась информация, что Блиновский служит в подразделении для «блатных». Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев тогда рассказал, что зачислен в подразделение «Барс Каскад», созданное «специально под всяких известных политически людей, у которых в паспорте правильная фамилия». Левиев тогда заявил, что бойцы этого подразделения служат в тылу. Пашаев позже рассказал, что Блиновский будет собирать беспилотники для нужд боевых подразделений.

В начале июня создательница «марафонов желаний» Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Ее задержали 27 апреля 2023 года и обвиняют в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также легализации преступных доходов на сумму в 700 миллионов рублей.

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