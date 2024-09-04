Disney запретила овдовевшему в их парке мужчине подавать в суд

Джеффри Пикколо потерял свою жену, врача из Нью-Йоркского медицинского центра имени Лангонов, Канокпорн Тансуан во время визита в парк развлечений Disney. Тансуан погибла из-за халатности персонала местного паба — она аллергик и во время заказа несколько раз попросила официанта убедиться, что блюда не содержат смертельно опасных для нее ингредиентов. Сотрудники заверили, что все пожелания клиентов выполнены, однако через 45 минут у Тансуан случился приступ, и она умерла. Пикколо попытался подать в суд на владельцев паба и компанию Disney, потому что именно на их карте было указано, что это заведение учитывает аллергию своих клиентов. Но подать иск не вышло — при покупке билетов Пикколо использовал свой аккаунт от пробной версии сервиса Disney, пользовательское соглашение с которым запрещало ему любые разбирательства с компанией в суде. «Холод» рассказывает, как Пикколо все же добился справедливости, невзирая на упрямство корпорации.

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5 октября Тансуан и Пикколо гуляли по парку Disney и пошли ужинать в ирландский паб, который находится в Disney Springs — торгово-развлекательном комплексе под открытым небом на территории Walt Disney World Resort в Лейк-Буэна-Виста, штат Флорида. Пара выбрала ресторан неслучайно: Тансуан страдала от тяжелой аллергии на орехи и молочные продукты, а на онлайн-карте Disney было указано, что ресторан может убирать ингредиенты из блюд по требованию. Пара несколько раз предупредила об аллергии Тансуан сотрудников ресторана.

Они заказали жареные гребешки, луковые кольца, оладьи из брокколи и кукурузы, а также веганский пастуший пирог. Некоторые из блюд не были помечены как гипоаллергенные, но официант должен был предупредить поваров о том, что и из этих блюд нужно убрать часть ингредиентов. После того как принесли еду, муж и жена обратили внимание, что на блюдах не было флажков об отсутствии аллергенов, которые бы свидетельствовали о том, что повар выполнил просьбу посетителей. Поэтому они уточнили это еще раз — и официант их уверил, что просьбу выполнили.

Однако примерно через 45 минут после этого, когда Пикколо и Тансуан ушли из ресторана и были в заведении Planet Hollywood, она упала и начала задыхаться. Несмотря на то что она сразу же вколола себе эпинефрин (эпинефрин — это адреналин, главный реанимирующий препарат в случае анафилактического шока), Тансуан умерла в больнице. Судмедэксперт заключил, что смерть была вызвана анафилактическим шоком (опасной для жизни аллергической реакцией), который был спровоцирован повышенным уровнем молочных продуктов и орехов в организме.

Похоронив жену, Пикколо решил добиться компенсации от виновных в смерти Тансуан и подал в суд на владельца сети ирландских пабов, компанию Great Irish Pubs, а также головную компанию Disney, которой принадлежит парк. Размер компенсации морального вреда, а также расходы на экстренную помощь и похороны жены Пикколо оценил в 50 тысяч долларов.

Но адвокаты Disney напомнили Пикколо про пользовательское соглашение, которое он подписал, когда оформил бесплатную подписку на стриминговый сервис Disney Plus. В 2019 году он завел там аккаунт ради семи дней бесплатной подписки, этот же аккаунт он использовал для того, чтобы купить билеты в парк Walt Disney World. Адвокаты американской компании настаивали, что, раз он подписал условия пользовательского соглашения — значит, согласился с условием, что подобные конфликты решаются в порядке индивидуального арбитража.

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Прежде чем создать аккаунт для просмотра фильмов на стриминговом сервисе Disney Plus, нужно нажать на фразу «Согласен и продолжить» после фразы «Пользовательское соглашение» — Пикколо согласился и продолжил, не читая соглашение, 29 ноября 2019 года со своей консоли Playstation. Если же открыть пользовательское соглашение, то заглавными буквами там будет написано на первой же странице.

«ЛЮБОЙ СПОР МЕЖДУ ВАМИ И НАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕЛКИХ ПРЕТЕНЗИЙ, ПОДЛЕЖИТ ОТКАЗУ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА И ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРЕШЕН В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ АРБИТРАЖЕ».

Причем Пикколо подписывал одно и то же соглашение дважды: во второй раз — за месяц до смерти жены, когда купил через приложение My Disney Experience билет в тематический парк Epcot. Поэтому «совершенно неважно, ознакамливался ли на самом деле Пикколо с условиями соглашения», отмечали юристы Disney.

Адвокаты Пикколо же настаивали, что истец никак не мог знать, что, подписывая пользовательское соглашение с Disney, он отказывается от права судиться с компанией и не может им воспользоваться даже в тот момент, когда его жена умирает на связанной с компанией земле. Более того, адвокаты также уточнили, что Пикколо отписался от стримингового сервиса еще до того, как с него списали деньги.

«Представление о том, что условия, с которыми соглашается потребитель при создании бесплатного пробного аккаунта Disney Plus, навсегда лишают его права на суд присяжных в любом споре с любым филиалом или дочерней компанией Disney, настолько возмутительно неразумно и несправедливо, что должно пробудить совесть судей», — написали юристы.

Позднее представители Disney ответили: «Мы глубоко опечалены этой утратой и понимаем горе семьи. Учитывая тот факт, что ресторан не управляется компанией Disney и не принадлежит ей, мы просто пытаемся защитить себя от того, что адвокаты истца пытаются включить нас в иск против ресторана».

Чего боялась Disney?

Арбитраж (от французского arbitrage) — это, по сути, третейский суд: по задумке конфликт между сторонами должен решаться при помощи третьего лица, посредника — арбитра или их коллегии. Это нужно для того, чтобы решить конфликт вне суда.

Арбитраж в США Обязательный арбитраж — норма в мире корпоративной Америки. В настоящий момент, по данным левого аналитического центра Economic Policy Institute, около 60 миллионов сотрудников американских компаний не могут обратиться в суд, если у них возник конфликт с нанимающей компанией. Это связано с тем, что американцы отказываются присоединиться к профсоюзам, а компании пользуются этим, вынуждая сотрудников подписывать соглашения о принудительном арбитраже. Подобный вид внесудебных разбирательств появился в США в 1925 году с принятием Федерального закона об арбитраже. По мнению Джонатана Липсона, профессора права в Университете Темпл, при принятии этого закона потребитель не учитывался вовсе — этот закон создавался для того, чтобы морские компании могли избегать юридических сложностей и договоренности могли достигаться всего лишь рукопожатием. Он также считает, что то, как используется закон сейчас, — совсем не то, как столетие назад его представлял себе Конгресс.

Эксперты по праву уверены, что большие компании и корпорации, такие как Disney, находят внесудебные разбирательства с клиентами привлекательными и удобными прежде всего для самих себя. В таком случае конфликт выпадает из публичного поля и не привлекает к себе внимания. Однако профессор права из Университета Пенсильвании Дэвид Хоффман считает, что в случае с Disney попытка это сделать принесла обратный эффект:

«Они опозорились и получили дурную славу за что-то, что того не стоит», — считает он.

По мнению Хоффмана, иск против компании Disney — правомерен. Формальным поводом для того, чтобы включить их в иск, может стать то, что Тансуан и Пикколо выбрали ресторан, используя онлайн-карты компании, в которых было указано, что ресторан принимает посетителей, страдающих от аллергии.

Защищает Disney в этом деле бывший судья Верховного суда Флориды Рауль Г. Кантеро III, который сейчас работает частным адвокатом. Вместе с ним компания придерживалась линии защиты, связанной с пользовательским соглашением. Однако после того, как информация попала в СМИ, Disney пришлось полностью отказаться от своих слов и позволить Пикколо подать на них в суд. В своем новом заявлении представитель компании сказал, что они «ценят человечность превыше всего остального», а также что дело о смерти жены Пикколо — «уникальное и требует деликатного подхода».

Хоффман уверен, что Disney привлекла Кантеро в надежде на его связи в органах власти, которые позволили бы компании свести дело к арбитражу и минимальным репутационным издержкам.

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Компенсация, которую просит Пикколо, — небольшие деньги для Disney: по состоянию на сентябрь 2024 года, корпорация входила в топ-100 самых дорогих компаний в мире, а ее чистая прибыль в 2023 году составила 3,4 миллиарда долларов. Исход дела пока не ясен — рассмотрения по существу еще не было.

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Дело Джеффри Пикколо против Disney в очередной раз напоминает, что люди и даже компании забывают или легкомысленно относятся к условиям, на которые соглашаются. Например, в 2006 году Винсент и Лиза Консепсьон из США пытались подать в суд на телекоммуникационную компанию AT&T за то, что она ввела их в заблуждение относительно стоимости телефона. Пострадавшие хотели подать на AT&T в суд, но представители компани заявили, что подать иск против них нельзя из-за пользовательского соглашения: в нем прописано, что споры с компанией должны решаться только в рамках индивидуального арбитража — Консепсьоны его подписали, когда купили у компании сотовый тариф, к которому в придачу шел «бесплатный телефон». В 2011 году Верховный суд США тогда встал на сторону компании.

Проблема пользовательского соглашения касается не только частных лиц. Похожий спор в 2020 году произошел между Apple и разработчиком компьютерных игр Epic Games, который подал в суд из-за политики App Store. Компания Epic Games хотела получать деньги в обход магазина для приложений, а именно — внутри своей игры Fortnite, из-за чего Apple удалила игру от Epic Games из магазина, а потом подала контриск, сославшись на нарушение девелоперского соглашения.

При этом сама Epic Games также запрещает пользователям судиться с компанией напрямую индивидуально или коллективно — конфликты с ними должны разрешаться только в порядке индивидуального арбитража. Аналогичные условия для пользователей в своем соглашении выдвигает американский Uber и российский сервис «Яндекс.Такси», который активно оспаривает иски против себя, ссылаясь именно на пользовательское соглашение. Российский агрегатор прописывает в этом документе, что он не несет ответственность за действия водителей, так как является посредником между ними и пассажирами.

Например, в ноябре 2018 года водитель избил пассажирку Ольгу Садвокасову. Из-за этого Роспотребнадзор обязал «Яндекс.Такси» выплатить 100 тысяч рублей штрафа — но компания оспорила это решение. Арбитражный суд встал на сторону агрегатора, сочтя, что Роспотребнадзор не смог доказать, что «Яндекс.Такси» ввел клиентку в заблуждение.

Другие российские компании тоже стараются использовать подобные методы, например, крупные мобильные операторы — МТС, «Билайн» и «Мегафон» — прописывают в своем пользовательском соглашении, что могут повышать цены на тарифы в одностороннем порядке — это часто навлекает на них недовольство абонентов, хотя и считается правомерным. Однако некоторые повышения тарифов все же привлекают внимание властей в лице Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая возбуждает против операторов дела за «необоснованное повышение стоимости услуг».

Но бывает и так, что дела заканчиваются в пользу клиентов. Елена Гращенкова попала в аварию по вине водителя такси в 2016 году. Она судилась с «Яндекс.Такси» около пяти лет: в 2019 году представители агрегатора все так же ссылались на пользовательское соглашение и настаивали, что они «не несут ответственности за подобные ДТП и только предоставляют программное обеспечение для взаимодействия таксопарков и клиентов». В 2021 году суд встал на сторону Гращенковой, а также оштрафовал компанию на 800 тысяч рублей. Гращенкова получила выплаты за 2016–2021 годы, а теперь добивается выплат за последние три года.