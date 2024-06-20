Магазин женской одежды назвал плюс-сайз моделями женщин с размерами М и даже S

Магазин женской одежды выпустил рекламную кампанию с «плюс-сайз моделями», сославшись на то что важно показывать людей с «разными фигурами». Все бы хорошо, но вместо настоящих плюс-сайз девушек в ней снялись модели с размерами XS (eXtra Small), S (Small), и М (Medium). Магазин уже обвинили в популяризации нереалистичных стандартов красоты, которые общество устанавливает для женщин. А в твиттере пользовательницы выкладывают свои фото и тоже предлагают записать их в плюс-сайз.
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«Я хочу поделиться с вами эксклюзивом, которого не будет в Instagram 🔥Как мы до этого дошли и почему мы сняли видео с моделью plus size», — 18 июня в телеграм-канале магазина женской одежды Engibar появился пост от основательницы бренда, которая решила рассказать предысторию их недавней рекламной кампании.
«В далеком 2016 в России был тренд на худобу, и с тех пор постепенно девочки отвыкают от стереотипа пабликов “40 кг”. Мы только рады показать наши изделия на всех моделях, но боялись необоснованного негатива», — написала создательница магазина.
В ролике, о котором идет речь, три модели показывают, как на них сидит платье. Вот только их нельзя отнести к размеру плюс-сайз. В рекламе снялись девушки с фигурами XS (eXtra Small), S (Small), и М (Medium).
Я тогда тоже «плюс-сайз»
На публикацию отреагировали подписчики телеграм-канала, а затем и другие пользователи соцсетей. Магазин обвинили в поддержке расстройств пищевого поведения и стереотипов о женском теле
В соцсетях девушки стали делиться своими фотографиями в одежде размеров М и S, предлагая тоже записать их в плюс-сайз модели.
Столкнувшись с критикой, владелица магазина, от лица которой и ведется телеграм-канал, сперва попыталась извиниться и перевести тему.
«Наши модели, как и во многих магазинах стандартно XXS-XS, поэтому для нас это шаг в PLUS SIZE, — объясняла она в телеграмме канале. — мы знаем прекрасно кто такие модели plus size - мы не хотели никого обидеть или расстроить 🥹Давайте о хорошем расскажу? Мы начали делать новый и супер удобный сайт, через месяц будет все готово 🧘🏻♀️» (орфография и пунктуация оригиналы сохранены)
При этом на сайте магазина многие товары представлены не только в размерах XXS–S, но и в размерной сетке M–L.
Несмотря на это, пользователи продолжили писать возмущенные сообщения. Сейчас возможность комментирования в канале отключена. Администраторы телеграм-канала магазина объяснили, что это временная мера, связанная с «охотой среди хакеров» и угрозой атаки на сайт и аккаунты магазина в социальных сетях.
Так и нужно?
Рекламная кампания вызвала очередную дискуссию о стандартах красоты. Многие пользовательницы обращают внимание на нереалистичные размерные сетки брендов и напоминают, что такие стандарты красоты могут провоцировать травлю и расстройства пищевого поведения.
В последние годы после кампаний против фэтшейминга со стороны фемактивисток в новостях все чаще появляются истории о том, как кто-то из мейнстримных брендов пригласил на съемки плюс-сайз модель. При этом, как правило, бренды критикуют за то, что они действуют слишком осторожно и зовут конвенционально красивых девушек с фигурами, близкими к общепринятым стандартам красоты.