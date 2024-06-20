Магазин женской одежды назвал плюс-сайз моделями женщин с размерами М и даже S

Магазин женской одежды выпустил рекламную кампанию с «плюс-сайз моделями», сославшись на то что важно показывать людей с «разными фигурами». Все бы хорошо, но вместо настоящих плюс-сайз девушек в ней снялись модели с размерами XS (eXtra Small), S (Small), и М (Medium). Магазин уже обвинили в популяризации нереалистичных стандартов красоты, которые общество устанавливает для женщин. А в твиттере пользовательницы выкладывают свои фото и тоже предлагают записать их в плюс-сайз.

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«Я хочу поделиться с вами эксклюзивом, которого не будет в Instagram 🔥Как мы до этого дошли и почему мы сняли видео с моделью plus size», — 18 июня в телеграм-канале магазина женской одежды Engibar появился пост от основательницы бренда, которая решила рассказать предысторию их недавней рекламной кампании.

Скриншот из видео: ENGIBAR / Telegram

«В далеком 2016 в России был тренд на худобу, и с тех пор постепенно девочки отвыкают от стереотипа пабликов “40 кг”. Мы только рады показать наши изделия на всех моделях, но боялись необоснованного негатива», — написала создательница магазина.

В ролике, о котором идет речь, три модели показывают, как на них сидит платье. Вот только их нельзя отнести к размеру плюс-сайз. В рекламе снялись девушки с фигурами XS (eXtra Small), S (Small), и М (Medium).

Я тогда тоже «плюс-сайз»

На публикацию отреагировали подписчики телеграм-канала, а затем и другие пользователи соцсетей. Магазин обвинили в поддержке расстройств пищевого поведения и стереотипов о женском теле

ура наконец-то бренды начали показывать одежду на плюс сайз моделях! размера М pic.twitter.com/w37EUqhmmI — фемцельский архетип (@mashakisulya) June 19, 2024

так сильно рассмеялась щас даже тупо потому что M - Medium БУКВАЛЬНО СЕРЕДИНА НОЛЬ НА ШКАЛЕ ОТ ПЛЮСА К МИНУСУ БЛЯТЬАПХАЗЩПЗЩАВХЗЩ тупые ебланы как я вас ненавижу https://t.co/Sxf7vUFidH — тен коӵыш (@TenMeeeeeeh) June 19, 2024

о, никогда такого не было, и вот опять плюс сайз это все кто без анорексии 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 https://t.co/Z1IuW7fqbX — ксенечка и коты (@alpy_lowkost) June 20, 2024

В соцсетях девушки стали делиться своими фотографиями в одежде размеров М и S, предлагая тоже записать их в плюс-сайз модели.

Эти бренды ебанулись что ли

Вот это по их мнению плюс-сайз: https://t.co/CqLtaS4Id0 pic.twitter.com/htOcU50x9l — 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐰 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐨𝐧 (@rain_raccoon11) June 19, 2024

Столкнувшись с критикой, владелица магазина, от лица которой и ведется телеграм-канал, сперва попыталась извиниться и перевести тему.

«Наши модели, как и во многих магазинах стандартно XXS-XS, поэтому для нас это шаг в PLUS SIZE, — объясняла она в телеграмме канале. — мы знаем прекрасно кто такие модели plus size - мы не хотели никого обидеть или расстроить 🥹Давайте о хорошем расскажу? Мы начали делать новый и супер удобный сайт, через месяц будет все готово 🧘🏻‍♀️» (орфография и пунктуация оригиналы сохранены)

При этом на сайте магазина многие товары представлены не только в размерах XXS–S, но и в размерной сетке M–L.

Несмотря на это, пользователи продолжили писать возмущенные сообщения. Сейчас возможность комментирования в канале отключена. Администраторы телеграм-канала магазина объяснили, что это временная мера, связанная с «охотой среди хакеров» и угрозой атаки на сайт и аккаунты магазина в социальных сетях.

Так и нужно?

Рекламная кампания вызвала очередную дискуссию о стандартах красоты. Многие пользовательницы обращают внимание на нереалистичные размерные сетки брендов и напоминают, что такие стандарты красоты могут провоцировать травлю и расстройства пищевого поведения.

Энди Сакс из Дьявол носит Прада была М размера и ее все называли жирной, я в ахуе с этих приколов 💀💀💀 https://t.co/TxySmbpelO — Галактический Оракул (@Xen_dzen_) June 19, 2024

спасибо реклама в интернете я снова чувствую себя толстой и в моей голове крутятся мысли о радикальных голодовках — ты читаешь надю еву-01 (@nadyaevangelion) June 19, 2024

Вещи оверсайз были в моде последние годы, сейчас в моду снова вошли кроп-топы, так что теперь их носить тем у кого живот вываливается? Здравый смысл тоже должен быть, хотя каждый конечно сам для себя решает — пырей (@katya15686923) June 19, 2024

В последние годы после кампаний против фэтшейминга со стороны фемактивисток в новостях все чаще появляются истории о том, как кто-то из мейнстримных брендов пригласил на съемки плюс-сайз модель. При этом, как правило, бренды критикуют за то, что они действуют слишком осторожно и зовут конвенционально красивых девушек с фигурами, близкими к общепринятым стандартам красоты.