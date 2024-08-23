Стало известно число пропавших под Курском срочников

Во время боев в Курской области как минимум 129 российских солдат-срочников пропали без вести или оказались в украинском плену, выяснили «Важные истории». 84 человека из составленного журналистами издания списка числятся пропавшими без вести, 45 попали в плен.

Большинству из пропавших и пленных по 20 лет — таких в списке 45 человек, рассказали журналисты. Еще 29 солдатам — 21 год, а девятерым — всего 18. Самым старшим из пропавших, по данным издания, — 24 года. Больше всего пропавших, 19, были призваны в армию из Республики Коми, еще 11 — из Башкортостана, девять — из Тюменской области, по восемь — из Ямало-Ненецкого автономного округа и Кабардино-Балкарии, семь человек из Дагестана, шестеро из Москвы, двое из Санкт-Петербурга, перечислили авторы публикации.

«Важные истории» объяснили, что не могут опубликовать поименный список «из-за опасений, которые испытывают родственники». Родственники срочников рассказали изданию, как с ними на связь выходили некие «помощники», убеждавшие не говорить публично о пленении, пропаже и гибели солдат, — «чтобы не подыгрывать украинцам и не идти на конфронтацию с властью». Администраторка чата одной из воинских частей, волонтерка Светлана Заруцкая советовала «не разговаривать с хохлами» и обращаться к сотрудникам ФСБ, как только кто-то попытается помочь родственникам найти сыновей, рассказали журналисты.

44-летняя мать срочника из Коми Марина сообщила «Важным историям», что узнала о пленении сына благодаря обращению через бот украинского проекта «Хочу найти». «Мне все равно на ФСБ — надо найти ребенка и вернуть домой», — объяснила женщина. По ее словам, сыну «поставили статус “без вести пропавший”, чтобы не искать».

По данным издания, достоверно известно о смерти в Курской области нескольких солдат-срочников. 14 августа появился некролог в честь 22-летнего Артема Добродумского из Ростовской области. В те же дни был убит 18-летний Даниил Рубцов из Вологды. За неделю до двадцатилетия, 9 августа, погиб ушедший служить по призыву Станислав Матвеев из Старой Руссы. Возможно, он успел подписать контракт с Минобороны, предположили журналисты «Важных историй». Еще один срочник, 22-летний Никита Добрынин из Коми, подписал контракт на два года и погиб 7 августа.

О первых пленных срочниках стало известно в первый день боевых действий в Курской области. Минобороны продолжает массово использовать попавших в армию по призыву молодых людей в боевых операциях, сообщал проект «Идите лесом», ссылаясь на родственников и самих срочников.

Замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны Апти Алаудинов на днях раскритиковал родителей, которые недовольны отправкой их детей-срочников на фронт. Алаутдинов сказал, что воюющие в Курской области срочники после гибели обязательно попадут в рай.

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