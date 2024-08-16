Россия массово перебрасывает срочников в Курскую область для противостояния ВСУ

Россия начала массово отправлять срочников в Курскую область, где с 6 августа идут бои российской армии против ВСУ. Об этом сообщает проект «Идите лесом», который помогает избежать призыва.

Отмечается, что жалобы поступают от родственников и самих срочников, служащих в разных регионах России, в том числе в Москве, Московской области, Белгородской и других.

«1360 обращений мы получили почти за 2 недели — с начала боев в Курской области. Статистика на сегодняшний день (16.08) еще обновляется — но больше 100 обращений в день мы получаем стабильно. Пик пришелся на 14.08 — за помощью нам написало 217 человек», — говорится в телеграм-канале «Идите лесом».

Сообщения правозащитники получают разные. Одни пишут, что срочников готовят к отправке. Другие жалуются, что военнослужащих отправляют сразу.

«Утром 8 августа построили всех, кто только приехал с полигона, и отобрали 90 человек, которых отправили в Курск (что с ними там сейчас происходит, не знаю). Завтра еще других ребят отправляют туда (и призыв 2023 г. и призыв 2024 г.)», — написала правозащитникам девушка одного из срочников.

В некоторых случаях, как отмечают в «Идите лесом», срочников отправляют в зону боевых действий в качестве «наказания». С одной из таких жалоб к правозащитникам обратилась мать срочника, который служит в Долгопрудном.

«Там жуткая дедовщина, и теперь он еще наказан за то, что, находясь в госпитале, попробовал курнуть травы (хотя раненые с СВО это делают открыто и приносят эту гадость). Его тут же “спалили”. Теперь его, как нарушителя, (хотя официального расследования не было и тестирование на присутствие марихуаны в моче было проведено с нарушениями) хотят перевести в часть города Курска», — написала женщина в «Идите лесом».

Ранее «Агентство» со ссылкой на матерей военнослужащих сообщало, что родители срочников стали распространять в социальных сетях посты с требованиями не отправлять их детей в Курскую область. Отмечалось, что срочники попали на службу около месяца назад.

Издание «Верстка» писало, что срочников, которым удалось эвакуироваться из Курской области, заставляют возвращаться в зону боевых действий, предлагая по 4-4,5 тысяч рублей в день за службу. В случае отказа им угрожают судом, сообщало издание.

15 августа стало известно, что Украина взяла в плен как минимум сотню российских военных в Курской области. Об этом сообщал Украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнослужащим сдаться в плен и сохранить жизнь.

В свою очередь, киевский корреспондент Би-би-си Олег Черныш заявил, что в плену на самом деле около тысячи российских военных.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.