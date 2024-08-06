Российские срочники попали в плен в Курской области

Как минимум шесть российских военных сдались в плен во время атаки ВСУ на Курскую область. Двое из них — срочники. Об этом сообщают «Важные истории».

Телеграм-канал «Пепел» назвал имя одного из срочников. Им оказался 22-летний Данил Колесников из Ровеньского района Белгородской области. По данным «Пепла», он попал в плен во время боев на границе Сумской и Курской областей.

Телеграм-канал отмечает, что на протяжении последних четырех дней, пока Курская область подвергалась интенсивным обстрелам, срочники просили их вывести, однако командование этого не сделало.

«Важные истории» пишут, что второй срочник — 21-летний Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми. Изданию удалось найти соцсети обоих военнослужащих. Во время боев они находились на позициях в приграничном городе Суджа.

Издание отмечает, что, судя по видео, в плен также попали сержант и 44-летний военнослужащий Алексей Подбородов, звание и подразделение которого определить не удалось.

О том, что в Курской области идут бои с подразделениями ВСУ, прокремлевские телеграм-каналы сообщили утром 6 августа. Однако российское Минобороны подтвердило эту информацию только к вечеру того же дня.

В своем пресс-релизе ведомство утверждало, что российской армии удалось сдержать ВСУ, и военные покинули российскую территорию. Однако прокремлевские телеграм-каналы и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утверждают, что бои продолжаются.

Через несколько часов после публикации пост в телеграм-канале Минобороны был отредактирован. Вечером 6 августа в нем больше не было информации о том, что украинские военные отступили с территории Курской области.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Смирнова, оперативный штаб Курской области перешел на круглосуточный режим работы. Вскоре агентство сообщило, что обстрелы продолжаются, что мешает эвакуации местных жителей.

По данным правозащитной организации «Школа призывника», в середине августа срочников из части в Каменке в Ленобласти хотят отправить в Курскую область. При этом покупать экипировку срочники должны за свой счет.

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