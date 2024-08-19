В Минобороны родителей срочников призвали не возражать против отправки их детей на войну

Замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны Апти Алаудинов раскритиковал родителей солдат-срочников, которые возмущаются из-за отправки их детей на войну. Алаутдинов записал видеообращение, в котором сказал, что после гибели воюющие в Курской области срочники обязательно попадут в рай.

Обращение, по словам его автора, было записано в ответ на «всхлипы» родителей о том, что срочники не должны воевать. «А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — задался вопросом сотрудник Минобороны, командир чеченского спецназа «Ахмат».

Служащие в армии «восемнадцатилетние дети» должны защищать страну, поскольку враг «находится на нашей территории», сказал Алаутдинов. Срочники, по его мнению, не должны «бесплатно есть хлеб государства», и носить казенную форму.

Командир «Ахмата» заявил, что у него в подразделении служат люди в возрасте 18-20 лет, а также «помогают несовершеннолетние» — тем, что добывают информацию. «Сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика», — объяснил Алаутдинов.

Родителям срочников, которые недовольны, что их дети получают маленькие зарплаты, замначальника главного военно-политического управления посоветовал заключить контракт с Минобороны.

Владимир Путин в первые дни полномасштабного вторжения в Украину пообещал не отправлять срочников на передовую. Алаутдинов в своем обращении вспомнил это обещание и сказал, что «верховный главнокомандующий» имел в виду службу в мирное время, «но сегодня война, к нам пришел враг». Умрут только те, кому суждено умереть, добавил командир «Ахмата». «Но что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего!» — сказал Алаутдинов.

Ранее провоенные пропагандисты поддержали использование только что призванных молодых людей в боевых действиях. «Рыбарь» писал, что это «такие же точно военнослужащие». Депутат Госдумы Андрей Гурулев, бывший высокопоставленный военный, напомнил, что в российской армии и раньше срочников «использовали, чтобы воевать».

Сразу после начала боев в Курской области стало известно, что российская армия активно использует солдат-срочников. В первые же дни украинские военнослужащие начали выкладывать видео, на которых появляются взятые в плен восемнадцатилетние солдаты. Родители призванных в вооруженные силы детей писали заявления в военную прокуратуру и запустили петицию на имя Путина с требованием не отправлять срочников в зону боевых действий.

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