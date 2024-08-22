СМИ: ВСУ собираются захватить еще больше территории России

Вооруженные силы Украины планируют удерживать буферную зону в Курской области и готовятся к длительной борьбе на российской территории. Они собираются расширять подконтрольную им зону у границы. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Украинские войска расширяют зону контроля вдоль границы и атакуют маршруты снабжения российской армии. В то же время Россия наращивает контратаки, используя планирующие бомбы. По данным WSJ, российская армия уже задействовала в Курской области войска, которые были переброшены с территории Украины. ВСУ же используют американские ракетные системы HIMARS и беспилотники со взрывчаткой для нанесения ударов по понтонным переправам.

Генерал-майор армии Австралии Мик Райан объясняет, что ВСУ стремятся расширить границы вторжения в Курской области. Украинской армии невыгодно пробираться вглубь России, так как такое наступление было бы легче отрезать. Тем самым, по словам военного аналитика, украинские военные удерживают местность, которая находится ближе к границе и которую легче оборонять.

Намерение Украины удерживать так называемую «буферную зону» в Курской области ставит Владимира Путина перед дилеммой. Вытеснение украинских войск от приграничной территории может дорого обойтись для России. Для это нужно перебрасывать все больше и больше сил с территории Украины, а это ослабит наступления на востоке страны и откроет бреши. Пока что, пишет WSJ, Россия перебрасывает резервы с юга и северо-востока Украины, где идут не такие интенсивные бои. Динамика на основных и самых опасных для Киева направлениях (Торецк и Покровск) не изменилась — преимущество остается у Москвы.

WSJ предполагает, что возвращение контроля над Курской области — второстепенная задача для России. Стратегической целью для России сейчас является продвижение войск в Донецкой области. В Москве нет особой паники по поводу вторжения ВСУ, заявила старший научный политолог Фонда Карнеги Татьяна Становая. Операция ВСУ не оказывает большого влияния на долгосрочную цель — захват всей Донецкой области и коллапс украинского действующего правительства с целью занять более выгодную позицию на потенциальных переговорах.

Россия предотвратила окружение своих войск между рекой Сейм и границей. Российские военные собирают понтонные мосты, чтобы переправиться через реку, но украинская артиллерия защищает эту территорию. Тем не менее украинский военный признался WSJ, что Россия оказывает жесткое сопротивление и отправила в регион хорошо подготовленных бойцов. Также российская армия начала эффективно использовать системы радиоэлектронной борьбы, которые глушат работу украинских беспилотников.

The Wall Street Journal писала, что операция ВСУ в Курской области может стать слишком рискованной для Украины. Издание опросило военных экспертов и источников, близких к Белому дому. Руководство Украины, уверены собеседники WSJ, должно сейчас решить вопрос: стоит ли использовать на территории России много войск и техники в условиях нехватки боеспособных частей на востоке своей страны. Украинские войска находятся на территории России уже больше двух недель.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.