СМИ: Россия отвоевывает восток Украины на фоне вторжения ВСУ в Курскую область

Атаки российской армии на Донецком направлении усилились, несмотря на вторжение Украины в Курскую область. Вооруженные силы Украины с трудом сдерживают натиск российских военных, а на фронт приходится отправлять поваров и механиков. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Газета пишет, что украинское вторжение на российскую территорию поставило Кремль в неловкое положение и впервые за долгое время дала Киеву тактическую инициативу на одном из участков. Однако для проведения курской операции Украина была вынуждена перебросить войска и оружие с линии фронта на своей территории. Отвод войск может лишь усугубить ситуацию на этих участках, пишет WSJ.

Этим летом российские войска завоевывают территории быстрее, чем когда либо, пишет WSJ. Сейчас российские военные продвигаются к Покровску. Для Украины это важный логистический узел, позволяющий снабжать войска на северо-востоке страны (в том числе те подразделения, которые защищают Часов Яр). 15 августа власти Покровска призвали местных жителей к эвакуации. Они сообщили, что российские военные подошли вплотную к городу.

Сложную ситуацию на востоке Украины признали и командиры ВСУ. По их словам, нет никаких признаков того, что российская армия начала ослаблять свои позиции на востоке даже после вторжения Украины в Курскую область. Командир 21-го батальона отдельной президентской бригады ВСУ с позывным Кучер сказал, что у него не хватает людей, «чтобы делать свою работу должным образом». Его бригада столкнулась с российскими штурмом на окраине Краногоровки (город в Покровском районе Донецкой области).

45-летний майор ВСУ, воюющий в районе Часова Яра, тоже пожаловался на нехватку личного состава. Людей не хватает настолько, что в окопы отправляют поваров и механиков. На позициях должны находиться по пять-шесть человек, но его отряд набирает максимум двух-трех. Командир Кучер, защищающий Красногоровку, столкнулся с такой же проблемой. Сейчас преимущество в живой силе у российских военных составляет примерно 5 к 1, говорит он.

«У русских всего больше, чем у нас — больше людей, больше пушек, больше снарядов, больше боеприпасов. В конце концов, это заставляет нас отступать», — говорит 46-летний командир подразделения с позывным Сифонеско, работающий недалеко от Покровска.

Отправка войск в Курскую область означает их отвод из Донецкой области, заключает WSJ. При этом украинское командиры на восточном фронте не уверены, что отправка их военных под Курск действительно окупится. И все же, как пишет издание, Украина продолжает перебрасывать войска с востока в Курскую область. Это приводит лишь к растяжению сил по всей линии боевого соприкосновения. Американские чиновники ранее сообщили газете The Washington Post, что Россия тоже начала выводить часть своих войск с территории Украины, однако они не предоставили никаких более точных данных.

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