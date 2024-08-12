СМИ: курская операция может стать для ВСУ слишком рискованной

Внезапное вторжение кадровых частей Украины в Курскую область поставило в неловкое положение Владимира Путина и подняло боевой дух украинцев, — однако продолжение операции может быть слишком рискованным для ВСУ, предположили источники The Wall Street Journal в Белом доме и военные эксперты.

Руководство Украины, уверены собеседники WSJ, должно сейчас решить вопрос: стоит ли использовать на территории России много войск и техники — в условиях нехватки боеспособных частей на востоке своей страны. «Тысяча человек очень нужна здесь», — привело издание слова командира украинского батальона, который держит оборону в Донецкой области, у города Покровск. Накануне информагентство AFP со ссылкой на представителя командования ВСУ сообщило, что в боях в Курскую областью участвуют «тысячи» украинских солдат.

Цель операции под Курском до сих пор не ясна, комментарии властей и руководства ВСУ скупы, отмечают журналисты WSJ. Профессор Военного колледжа армии США, подполковник в отставке Джон Нагль заявил WSJ, что Украина, похоже, попыталась послать таким способом сигнал американским союзникам накануне выборов президента. «Они хотят показать, что еще способны бороться», — предположил профессор. Но, хотя стратегический расклад Курская операция изменила, ее военная логика сомнительна, заявил отставной офицер.

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Боевые действия ВСУ на российской территории не приведут к эскалации конфликта и будут похожи на сражения, которые уже два года идут на территории Украины, привело издание мнение неназванных советников администрации президента Джо Байдена. Москва и сама старается в публичной риторике сгладить впечатление от боевых действий под Курском, отметили собеседники WSJ. Представители Белого дома предположили, что ответом Кремля могут стать более массированные бомбардировки украинских городов.

Командование ВСУ использует в Курской области самые боеспособные части, в основном десантников, сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе. Украинские солдаты продвинулись вглубь России в среднем на 40 километров, однако командование не ставит перед ними «чрезмерно амбициозных целей». Одной из задач, по словам источников, является оттянуть части российских сил с Донбасса. Однако пока известно лишь о переброске части войск с севера Харьковской области.

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