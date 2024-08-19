В Судже Путина попросили «договориться с Зеленским»

Россияне, проживающие на захваченной Украиной территории Курской области, надеются на переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом говорится в репортаже газеты The Washington Post (WP). Журналисты издания приехали в Суджу и поговорили с мирными жителями.

Журналисты американской газеты побывали в бомбоубежище, где скрываются около 70 мирных жителей. Некоторые из них уезжали из Суджи, но позже вернулись. Они решили вернуться, так как бои в городе в последние дни стихли. Издание не раскрывает полных имен своих собеседников из соображения безопасности.

Журналистов WP сопровождали украинские военные. Судя по материалу, мирные жители идут с ними на диалог. Например, украинский солдат с позывным Боксер рассказал россиянам, что он пошел служить в армию с 2014 года после аннексии Крыма, тогда ему исполнилось 18 лет. С ним поговорила 57-летняя россиянка Марина, которая в ответ сказала, что россияне на самом деле просто «невинные мирные жители». Она добавила, что хотела бы, чтобы между Украиной и Россией начались переговоры.

«Пусть Путин договорится с вашим Зеленским. Мы действительно хотим какого-то соглашения, ребята. Вы приехали к нам. Спасибо, вы очень хорошо к нам относитесь. Но поймите, мы хотим вернуться к нашим детям, домой, понимаете? Мы хотим, чтобы все было решено по-хорошему», — сказала украинским военным Марина.

Марина добавила, что россияне хотят «мира и гармонии» и больше ничего другого им не нужно. Другая местная жительница, 65-летняя Тамара, попросила журналистов сфотографировать Суджу и показать эту фотографию Путину. На фотографиях из Суджи, которые публикует WP, видны кадры повседневной жизни россиян: они набирают воду из цистерн и прячутся в школе, которая теперь служит бомбоубежищем.

«Мы умоляем вас о каком-то соглашении, чтобы мы могли отсюда уехать, пожалуйста. Мы просим вас», — сказала Марина журналистам, когда украинские войска выводили жителей из здания, призывая их переехать через границу в Украину до захода солнца.

Вооруженные силы Украины зашли на территорию России почти две недели назад и закрепились в десятках населенных пунктах Курской области. Украинская армия пытается расширить зону своего контроля и постепенно разрушает те мосты, которые соединяют регион с остальной частью России. Мирные жители продолжают эвакуироваться на лодках. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция на российской территории направлена на создание буферной зоны.

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