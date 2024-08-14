СМИ: Россия начала выводить часть войск из Украины

Российская армия начала выводить часть своих войск с территории Украины на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на заявления официальных лиц США.

Собеседники издания не уточняют, сколько именно дислоцированных в Украине военных было переброшено в ответ на наступление ВСУ на российский регион. Это первое доказательство того, что украинская операция вынудила Россию менять расстановку сил в зоне военных действий, пишет WP. Украинское руководство надеялось, что вторжение в Курскую область сможет отвлечь российских военных от новых атак.

Находящиеся в Курской области украинские военнослужащие подтвердили WP, что Россия стягивает резервы в регион и теперь ВСУ сталкиваются там с большим сопротивлением. Российские военные бомбят позиции ВСУ с помощью авиабомб, но украинская армия продолжает наступать, рассказал украинский солдат.

Украина тоже направила подкрепление в Курскую область. По информации WP, 13 августа на территорию России зашли танки и другая тяжелая техника. Также украинские военные привезли грузовики, нагруженные бревнами. Скорее всего, эти бревна будут использоваться для укрепления траншей. Кроме того, WP заметил автомобиль, который ехал из России в сторону Украины и перевозил шестерых российских пленных с завязанными глазами.

Советник президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что подобные наземные операции нужны для уничтожения российской военной инфраструктуры. В перспективе с этих территорий можно будет наносить ракетные удары вглубь России, отмечает он. Представитель МИД Украины Георгий Тихий отрицает тот факт, что Украина планирует оккупировать российские территории.

Украина заранее не предупреждала администрацию Джо Байдена об операции по вторжению в Курскую область, однако сообщала о том, что ищет бреши на границе с Россией. Такую уязвимость нашли в Курской области, которая была слабо защищена. Американский чиновник подтвердил, что изначально Украина пыталась отвлечь Россию от ведения войны в зоне «СВО» и заставить ее перегруппировать действующие войска на защиту Курского региона.

Украина планировала, что Россия выведет свои войска с Донецкого и Харьковского направления, чтобы укрепить группировку в Курской области и защитить регион. Судя по всему, Москва начала перебрасывать часть своих сил с Харьковского направления, однако не стала заметно ослаблять фронт на Донбассе. Россия также оставила на местах своих военных в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. При этом, как сообщали СМИ, Россия начала перебрасывать в Курскую область войска из Калининграда. Судя по свежим спутниковым снимкам, российские военные начали окапываться возле Курска и Курской АЭС.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.