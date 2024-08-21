Российская разведка заявила об участии западных стран в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область

В подготовке вторжения украинской армии в Курскую область принимали участие спецслужбы США, Великобритании и Польши. Об этом, как пишет газета «Известия», сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Там уточнили, что подразделения ВСУ, вторгшиеся на территорию российского региона, тренировались и проходили боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. А после начала операции военные советники стран НАТО оказывают помощь командованию ВСУ в управлении частями украинской армии, принимающими в ней участие.



«Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — заявили в СВР.

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Подразделения ВСУ зашли на территорию Курской области 6 августа. С тех пор российское Минобороны многократно заявляло сначала о пресечении попытки прорыва, а затем о недопущении продвижения вглубь российской территории.

Тем не менее бои в регионе продолжаются до сих пор, а украинским военным удалось занять десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров российской территории.

Власти Курской области ввели режим ЧС и объявили об эвакуации нескольких приграничных районов. В Киеве операцию на территории России называли способом принуждения Москвы к началу честных переговоров, а также заявляли о намерении создать в регионе «буферную зону».

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The Economist со ссылкой на источники писал, что главком ВСУ Александр Сыркий готовил вторжения в строжайшем секрете, находясь на грани отставки со своего поста из-за тяжелого положения сразу на нескольких участках фронта. По данным издания о не посвятил в свои планы западных союзников из опасения, что они выступят против вторжения ВСУ на российскую территорию.

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