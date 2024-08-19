СМИ: операция ВСУ в Курской области готовилась в тайне от западных союзников

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский готовил вторжение украинской армии в Курскую область в обстановке строжайшей секретности, не посвящая в свои планы западных союзников Украины. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на источники в окружении Сырского.

По их словам, он держал союзников в неведении, так как опасался, что они выступят против такого шага. «Запад сорвал две предыдущие операции Сырского. Одна из них попала в руки русских, а в другом случае нам было приказано ее прекратить», — рассказал один из собеседников издания.

При этом, по данным The Economist, карьера Сырского на момент начала операции в Курской области была под угрозой, а сам он находился на грани увольнения. Решение начать операцию на российской территории могло вызвать вопрос «разумно ли было выделять так много войск, <...> когда критически важные линии фронта тонки», пишет издание.

Как рассказали источники The Economist, планы атаки Сырский держал в секрете и поделился ими «только с узким кругом генералов и сотрудников службы безопасности» и непосредственно с президентоv Украины Владимиром Зеленским, с которым обсуждал эти планы исключительно «один на один». Даже Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины было подключено на позднем этапе планирования операции.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа. С тех пор российское Минобороны не раз заявляло об успешном отражении «попытки прорыва» и недопущении продвижения противника вглубь российской территории.

Тем не менее бои на территории региона продолжаются уже почти две недели. Российские и украинские представители заявляют о разном количестве захваченных ВСУ российских населенных пунктов, однако в обоих случаях речь идет о десятках поселений и сотнях квадратных километров российской территории, занятой украинскими военными.

Советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк пояснял, что Украина не заинтересована в оккупации российской территории, а операция в Курской области — способ принуждения России к честным переговорам. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены создать в российском регионе «буферную зону».

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