Президент Литвы случайно передал привет избившему девушку российскому треш-стримеру

В Литве мальчик попросил президента страны Гитанаса Науседу, которого он встретил во время празднования дня Восстановления независимости Литвы, передать привет известному российскому треш-стримеру беларусского происхождения Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Науседа согласился, но, вероятно, президент Литвы не знал кому именно передает привет.

Как выяснилось, литовский школьник пытался выполнить одно из заданий, которые Mellstroy, раздает своим подписчикам, обещая крупные денежные вознаграждения. В данном случае речь идет о конкурсе «привет от президента». Mellstroy объявил, что выплатит два миллиона долларов тому, кто уговорит действующего президента какого- либо государства передать ему видео-привет.

После того, как мальчик из Литвы опубликовал видео с приветом для Mellstroy от Науседы, треш-стример отказался от своих слов и заявил, что всю обещанную сумму выплачивать не будет.

«Я ожидал не того. Это, конечно, моя проблема, что я не прописал нормально правила. Можно я отправлю тысяч 100–150 долларов? За 2 ляма зеленых я ожидал качественнее привет», — заявил Mellstroy.

Ранее пост с упоминанием треш-стримера появился на странице президента Латвии Эдгара Ринкевича в инстаграме. «Дорогие друзья, многие из вас сейчас просят меня записать видео с поздравлением “своего друга Mellstroy” в надежде получить два миллиона евро или долларов. Это выглядит, как чистое мошенничество, поэтому видео не будет», — написал он.

Уроженец беларусского города Гомель Андрей Бурим получил широкую известность благодаря треш-стримам и рекламе азартных игр. Он объявлен в розыск в России и Беларуси. По какой именно статье его разыскивают — неизвестно. Предполагается, что в Беларуси на него завели уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии.

В июле 2021 В России года Бурима приговорили к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки во время одного из треш-стримов. С него взыскали 22 444 рубля за оказание ей медицинской помощи, а также еще 50 тысяч рублей — за моральный ущерб.

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