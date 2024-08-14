Оказавшаяся в центре гендерного скандала олимпийская чемпионка подала в суд на Илона Маска и Джоан Роулинг

Писательница Джоан Роулинг, миллиардер Илон Маск и бывший президент США Дональд Трамп названы как ответчики по иску оказавшейся в центре гендерного скандала победительницы олимпийского турнира по боксу Иман Хелиф. Жалоба подана в Центр по борьбе с разжиганием ненависти в интернете при прокуратуре Парижа, сообщил журнал Variety.

Иск подан в отношении широкого круга лиц, опубликовавших в соцсети Х сообщения, которые, по словам адвоката 25-летней алжирской боксерши Набиля Буди, сделали спортсменку «жертвой онлайн-буллинга и спекуляций». Некоторые подобные посты были опубликованы «важными политическими деятелями» и в отдельных случаях «набрали больше 100 миллионов просмотров», уточнил юрист в разговоре с Le Monde. Примеры постов адвокат не привел.

Писательница Роулинг во время Олимпиады в аккаунте на 14,2 миллиона подписчиков запостила фотографию боя Хелиф с итальянкой Анжелой Карини и обвинила алжирскую спортсменку в том, что она — мужчина, «наслаждающийся страданиями женщины, которую только что ударил кулаком по голове».

Маск поделился публикацией пловчихи Райли Гейнс, которая заявила, что «мужчинам не место в женском спорте», имея в виду Хелиф. Владелец X подписал свой репост словом «Абсолютно». Трамп твитнул фото боя Хелиф с Карини и сопроводил его словами: «Я не позволю мужчинам заниматься женским спортом!»

Сама Хелиф говорила журналистам, что подобные интернет-высказывания сильно обеспокоили ее семью. Спортсменка назвала такие публикации издевательством «способным разрушать людей, убивать их мысли, дух и разум». После победы в своей весовой категории до 66 килограммов и награждении золотой медалью боксерша заявила, что «у успеха есть враги, и они не могут переварить мой успех». «Я женщина, я родилась женщиной и жила как женщина», — добавила чемпионка.

Алжирская спортсменка оказалась в центре гендерного скандала после того, как год назад Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила ее от чемпионата мира в Нью-Дели. Глава IBA, россиянин Умар Кремлев, объяснил решение тем, что по результатам ДНК-тестов «были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин». Генетические тесты, как утверждалось, обнаружили у Хелиф набор хромосом XY.

Однако Международный олимпийский комитет исключил IBA из структуры олимпийского движения и не стал препятствовать выступлению Хелиф на парижских играх. Директор МОК Марк Адамс заявил, что в процессе сбора IBA образцов были допущены нарушения, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию распространили на публике». МОК также обвинил Россию в разжигании гендерного скандала на прошедшей Олимпиаде.

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